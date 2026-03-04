Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ExportacionesTrump EspañaAtrapadosLucentino KuwaitCajas negras AdamuzContratos¿Lloverá en Semana Santa?Nueva pizzaFallecida Erasmus
instagramlinkedin

Competición organizada por Zalima

El IES Maimónides repite como subcampeón del Torneo de Debate

La alumna Esther García recibe en el certamen nacional el reconocimiento a la mejor oradora

Equipo del IES Maimónides, con el profesor Manuel Bermúdez.

Equipo del IES Maimónides, con el profesor Manuel Bermúdez. / CÓRDOBA

R. Hita

Córdoba

Once equipos de estudiantes de Bachillerato y Secundaria de distintos puntos de España han participado en el cuarto Torneo De Debate Interescolar de Zalima. Los centros han debatido sobre un tema actual y próximo a su realidad: «¿Tiene ventajas la escritura manual frente a la digital en la Educación?» ha sido el interrogante que ha motivado el arte de la oratoria con la exposición de argumentos, momentos de escucha y réplicas.

La competición se ha repartido en dos jornadas, en las que se han celebrado cinco rondas, semifinales y la final entre el IES Lucas Mallada (Huesca) y el IES Maimónides de Córdoba. El IES Maimónides ha quedado subcampeón, como en 2025, y, además, el jurado -coordinado por Manuel Bermúdez, profesor de Filosofía de la Universidad de Córdoba- otorgó a Esther García, del IES Maimónides, el reconocimiento a la mejor oradora.

Noticias relacionadas

Ejercicio del pensamiento crítico

Manuel Bermúdez, colaborador del torneo, abogó por la expresión oral en las aulas como ejercicio del pensamiento crítico y construcción de ciudadanía, en tiempos donde la IA usurpa la creatividad entre los estudiantes. La iniciativa ha brindado la oportunidad de desarrollar la competencia comunicativa, desde el plano oral, y una convivencia entre jóvenes en la que han estado presentes los centros cordobeses IES Aguilar y Eslava (Cabra); y los de la capital IES Zoco y Maimónides, colegios Ahlzahir, El Encinar y La Trinidad y el mismo centro Zalima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents