El IES Maimónides repite como subcampeón del Torneo de Debate

Once equipos de estudiantes de Bachillerato y Secundaria de distintos puntos de España han participado en el cuarto Torneo De Debate Interescolar de Zalima. Los centros han debatido sobre un tema actual y próximo a su realidad: «¿Tiene ventajas la escritura manual frente a la digital en la Educación?» ha sido el interrogante que ha motivado el arte de la oratoria con la exposición de argumentos, momentos de escucha y réplicas.

La competición se ha repartido en dos jornadas, en las que se han celebrado cinco rondas, semifinales y la final entre el IES Lucas Mallada (Huesca) y el IES Maimónides de Córdoba. El IES Maimónides ha quedado subcampeón, como en 2025, y, además, el jurado -coordinado por Manuel Bermúdez, profesor de Filosofía de la Universidad de Córdoba- otorgó a Esther García, del IES Maimónides, el reconocimiento a la mejor oradora.

Ejercicio del pensamiento crítico

Manuel Bermúdez, colaborador del torneo, abogó por la expresión oral en las aulas como ejercicio del pensamiento crítico y construcción de ciudadanía, en tiempos donde la IA usurpa la creatividad entre los estudiantes. La iniciativa ha brindado la oportunidad de desarrollar la competencia comunicativa, desde el plano oral, y una convivencia entre jóvenes en la que han estado presentes los centros cordobeses IES Aguilar y Eslava (Cabra); y los de la capital IES Zoco y Maimónides, colegios Ahlzahir, El Encinar y La Trinidad y el mismo centro Zalima.