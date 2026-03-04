El IES Casiana Muñoz conecta universo y literatura mediante voces de mujer

El IES Casiana Muñoz Tuñón de Córdoba ha inaugurado un proyecto integrado que muestra la ambición pedagógica del centro y su apuesta por unir ciencias y humanidades desde una mirada plenamente interdisciplinar.

Bajo el título «Mujeres de letras y ciencias. Un centenario», profesorado y alumnado han trabajado en un recorrido de situaciones de aprendizaje que enlaza las trayectorias de Ana María Matute, Carmen Martín Gaite y la astrónoma Cecilia Payne. La coincidencia del año 1925 -fecha en que Payne publica su tesis y nacen las dos escritoras- es el hilo conductor de una propuesta que pone en valor la creación literaria, la investigación científica y el papel de la mujer.

El acto contó con la presencia de la madrina del centro, Casiana Muñoz Tuñón, y con el delegado de Desarrollo Educativo y FP, Diego Copé, que recorrieron las diferentes estaciones del proyecto. El profesorado ha diseñado actividades que buscan fomentar el trabajo cooperativo, el uso de metodologías activas y el desarrollo de la expresión oral y cada grupo lo presentó ante compañeros, docentes y familias.

Por disciplinas

Las aportaciones del alumnado abarcaron un abanico amplio de disciplinas. En Lengua, los estudiantes analizaron frases y escenas de Matute y Martín Gaite para comprender cómo sus personajes reflejan emociones, miedos y deseos universales, creando después murales y pequeñas exposiciones contextualizadas en el periodo histórico correspondiente.

Una de las actividades desarrolladas en el IES Casiana Muñoz. / CÓRDOBA

En Ciencias, los grupos investigaron el origen y composición de las estrellas, la importancia de los elementos químicos y el papel determinante de la tesis de Payne para la astrofísica moderna, elaborando incluso una tabla periódica gigante y maquetas sobre la evolución del sol.

La integración entre áreas también se aprecia en propuestas como cajas artísticas que simulan nebulosas —decoradas en Expresión Artística y vinculadas a contenidos literarios y astronómicos— o en recursos digitales elaborados por alumnado de Bachillerato.

Fracciones, proporcionalidad y líneas del tiempo

En Matemáticas e Historia se crearon ‘escape rooms’ con pruebas de fracciones, proporcionalidad y líneas del tiempo interactuando con la biografía de las tres protagonistas. En Biología, el alumnado de 4º de ESO desarrolló un itinerario completo de exobiología y estudio de espectros de luz para determinar la posibilidad de vida en torno a distintos tipos de estrellas.

Noticias relacionadas

Asimismo, se incluyó en este proyecto integrado, la perspectiva social. El análisis del papel de la mujer en el mercado laboral, la evolución de sus derechos y la persistencia de desigualdades dio lugar a presentaciones y vídeos breves donde los estudiantes reflexionan, comparan datos y plantean conclusiones. De forma paralela, en Latín se investigó la presencia de figuras femeninas desde la antigüedad, conectándolas con referentes contemporáneos y mostrando cómo a lo largo de la historia sus voces -ahora recuperadas- han sido silenciadas.