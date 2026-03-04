Celebración del Día de Andalucía
La identidad compartida de un 28F hecho en las aulas
En la semana en la que se conmemora el Día de Andalucía, centros educativos de Córdoba y provincia convierten clases y patios en un mapa vivo de identidad regional
R. Hita
La semana del 28F siempre viene teñida de verde y blanco. En Córdoba y su provincia, los colegios han tejido un relato plural donde tradición y escuela se dan la mano: desayunos con pan y aceite, himnos a flauta y en lengua de signos, carreras solidarias y voces infantiles que convierten el aprendizaje en celebración compartida.
En el CEIP José de la Torre y del Cerro el latido lo marcó un desayuno molinero abierto a las familias, seguido por el himno interpretado por el alumnado de 5º y 6º, un bingo andaluz trabajado en clase y una yincana de juegos populares. La novedad pedagógica llegó con una aula de aprendizaje vivencial, pensada para explorar la vida cotidiana andaluza desde lo práctico y lo lúdico.
En Villanueva de Córdoba, el CEIP Virgen de Luna hilvanó identidad y oficio: pan con aceite de la cooperativa Nuestra Señora de Luna y visitas a espacios artesanales (mercado de abastos, carnicería, taller de navajas y la propia cooperativa). Además, el alumnado de 6º llevó al Ayuntamiento una defensa de artículos del Estatuto de Andalucía con mirada local y una declamación del sentimiento andaluz. En la misma localidad, el CEIP María Moreno sumó letras y compromiso: actividades sobre el poeta Federico García Lorca y una carrera solidaria a favor de la Asociación Charcot Marie Tooth, uniendo lectura, movimiento y empatía en un mismo gesto escolar.
En la capital, el colegio Cervantes–Maristas corrió por «Andalucía, España y la Humanidad», como reza el himno andaluz, en una cita que prioriza la participación sobre la competitividad. La carrera subrayó hábitos saludables e inclusión, recordando que educar el cuerpo también educa la convivencia. «Unas auténticas zancadas escolares», destacó este centro.
Otros centros
Por su parte, el CEIP Miralbaida convirtió su jornada en una clase abierta de identidad: talleres, lecturas compartidas, actuaciones musicales y sabores de la tierra. Todo, orientado a reforzar valores de igualdad, solidaridad y respeto. La escuela, aquí, como espacio de pertenencia y ciudadanía. Por su parte, en Puente Genil, el CEIP José María Pemán celebró un programa coral —poesías, ‘Pasapalabras Andaluz’, cuentos, escenas lorquianas, himno y sevillanas— y además fomentó la radio con el podcast ‘El Jardín de las Palabras’. Entre risas y complicidades, sonaron guiños de la Rosca andaluza: «tenemos más arte que un museo» o ese «estoy esmallado» que convoca molletes y aceite para el cole. De otro lado, el CEIP Maestro Romualdo Aguayo López (La Rambla) trabajó un mural colectivo con materiales reciclados: «Andalucía, un mapa hecho entre todas y todos». El resultado, además de exposición, fue un acto común con el himno a flauta y en lengua de signos, uniendo música e inclusión en la misma partitura cívica.
Desayunos molineros, himnos signados, carreras solidarias, murales, ferias de turismo y ‘podcasts’ ayudan a celebrar aprendizaje y valores comunes
En el CEIP Vista Alegre la poesía tomó el escenario con un recital de escritoras andaluzas, yincana de juegos tradicionales y convivencia con las familias. Literatura, juego y comunidad quedaron cosidos. En El Higuerón, el CEIP Maimónides levantó su propio ‘Fitur Andalucía’ con ocho stands, uno por provincia, con platos típicos, datos de monumentos, cultura, personajes y curiosidades. Manualidades, cuadernillos, himno y poemas completaron una feria que enseña geografía y saberes locales.
Capital y provincia
El CEIP Concepción Arenal reforzó la idea de escuela abierta: familias participando codo a codo con el alumnado en un acto conmemorativo donde la música volvió a trazar la melodía del himno. En Santaella, el CEIP Urbano Palma rescató juegos de antes: teléfonos de vasos y cuerda, comecocos con preguntas del Día de Andalucía, letras y números trazados en la espalda, «manos calientes» y una yincana con sacos, pañuelo, chapas y bolos. En Infantil, incluso castañuelas de plastilina: tradición que se aprende jugando. El CEIP Colón montó un acto grupal con baile infantil, ‘La Tarara’, poemas de García Lorca y el himno interpretado y signado. Por la mañana, juegos populares conducidos por Educación Física. Pura coreografía de escuela, barrio y memoria.
En Pedro Abad, el CEIP Antonio Machado celebró la 32ª edición de su certamen gastronómico: tres décadas largas en las que el paladar narra identidad y sostenibilidad. «Nuestra gastronomía está más viva que nunca», subrayó la organización. Junto al jurado y los juegos populares y deportivos, el 28F entró aquí por los sentidos.
Y de nuevo en La Rambla, el CEIP Álfar llevó la música un punto más allá. Apostó por la pieza ‘Andalucía’, de El Kanka, con arreglo para flauta, piano y voz y tres solistas. «No fue solo una actuación escolar, sino una celebración del espíritu andaluz», recalca el colegio. Educación musical como identidad, convivencia y recuerdo.
