La identidad compartida de un 28F hecho en las aulas

La semana del 28F siempre viene teñida de verde y blanco. En Córdoba y su provincia, los colegios han tejido un relato plural donde tradición y escuela se dan la mano: desayunos con pan y aceite, himnos a flauta y en lengua de signos, carreras solidarias y voces infantiles que convierten el aprendizaje en celebración compartida.

En el CEIP José de la Torre y del Cerro el latido lo marcó un desayuno molinero abierto a las familias, seguido por el himno interpretado por el alumnado de 5º y 6º, un bingo andaluz trabajado en clase y una yincana de juegos populares. La novedad pedagógica llegó con una aula de aprendizaje vivencial, pensada para explorar la vida cotidiana andaluza desde lo práctico y lo lúdico.

Actuación musical en el CEIP Alfar de La Rambla. / CÓRDOBA

En Villanueva de Córdoba, el CEIP Virgen de Luna hilvanó identidad y oficio: pan con aceite de la cooperativa Nuestra Señora de Luna y visitas a espacios artesanales (mercado de abastos, carnicería, taller de navajas y la propia cooperativa). Además, el alumnado de 6º llevó al Ayuntamiento una defensa de artículos del Estatuto de Andalucía con mirada local y una declamación del sentimiento andaluz. En la misma localidad, el CEIP María Moreno sumó letras y compromiso: actividades sobre el poeta Federico García Lorca y una carrera solidaria a favor de la Asociación Charcot Marie Tooth, uniendo lectura, movimiento y empatía en un mismo gesto escolar.

En la capital, el colegio Cervantes–Maristas corrió por «Andalucía, España y la Humanidad», como reza el himno andaluz, en una cita que prioriza la participación sobre la competitividad. La carrera subrayó hábitos saludables e inclusión, recordando que educar el cuerpo también educa la convivencia. «Unas auténticas zancadas escolares», destacó este centro.

Desayuno en el CEIP Antonio Machado de Pedro Abad. / CÓRDOBA

Otros centros

Por su parte, el CEIP Miralbaida convirtió su jornada en una clase abierta de identidad: talleres, lecturas compartidas, actuaciones musicales y sabores de la tierra. Todo, orientado a reforzar valores de igualdad, solidaridad y respeto. La escuela, aquí, como espacio de pertenencia y ciudadanía. Por su parte, en Puente Genil, el CEIP José María Pemán celebró un programa coral —poesías, ‘Pasapalabras Andaluz’, cuentos, escenas lorquianas, himno y sevillanas— y además fomentó la radio con el podcast ‘El Jardín de las Palabras’. Entre risas y complicidades, sonaron guiños de la Rosca andaluza: «tenemos más arte que un museo» o ese «estoy esmallado» que convoca molletes y aceite para el cole. De otro lado, el CEIP Maestro Romualdo Aguayo López (La Rambla) trabajó un mural colectivo con materiales reciclados: «Andalucía, un mapa hecho entre todas y todos». El resultado, además de exposición, fue un acto común con el himno a flauta y en lengua de signos, uniendo música e inclusión en la misma partitura cívica.

En el CEIP Vista Alegre la poesía tomó el escenario con un recital de escritoras andaluzas, yincana de juegos tradicionales y convivencia con las familias. Literatura, juego y comunidad quedaron cosidos. En El Higuerón, el CEIP Maimónides levantó su propio ‘Fitur Andalucía’ con ocho stands, uno por provincia, con platos típicos, datos de monumentos, cultura, personajes y curiosidades. Manualidades, cuadernillos, himno y poemas completaron una feria que enseña geografía y saberes locales.

Taller de ‘podcast’ en el colegio José María Pemán. / CÓRDOBA

Capital y provincia

El CEIP Concepción Arenal reforzó la idea de escuela abierta: familias participando codo a codo con el alumnado en un acto conmemorativo donde la música volvió a trazar la melodía del himno. En Santaella, el CEIP Urbano Palma rescató juegos de antes: teléfonos de vasos y cuerda, comecocos con preguntas del Día de Andalucía, letras y números trazados en la espalda, «manos calientes» y una yincana con sacos, pañuelo, chapas y bolos. En Infantil, incluso castañuelas de plastilina: tradición que se aprende jugando. El CEIP Colón montó un acto grupal con baile infantil, ‘La Tarara’, poemas de García Lorca y el himno interpretado y signado. Por la mañana, juegos populares conducidos por Educación Física. Pura coreografía de escuela, barrio y memoria.

En Pedro Abad, el CEIP Antonio Machado celebró la 32ª edición de su certamen gastronómico: tres décadas largas en las que el paladar narra identidad y sostenibilidad. «Nuestra gastronomía está más viva que nunca», subrayó la organización. Junto al jurado y los juegos populares y deportivos, el 28F entró aquí por los sentidos.

Actividad en el colegio Urbano Palma de Santaella. / CÓRDOBA

Y de nuevo en La Rambla, el CEIP Álfar llevó la música un punto más allá. Apostó por la pieza ‘Andalucía’, de El Kanka, con arreglo para flauta, piano y voz y tres solistas. «No fue solo una actuación escolar, sino una celebración del espíritu andaluz», recalca el colegio. Educación musical como identidad, convivencia y recuerdo.