Una feria exhibe el trabajo estudiantil sobre empresas.

Lucena acogió la edición 2026 de su Feria Empresarial del IES Sierra de Aras (Fesia), un referente educativo en la difusión del tejido productivo andaluz. Por quinto año consecutivo, el centro convirtió sus espacios en un gran escaparate empresarial, en el que el alumnado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y ciclos formativos de grado medio exhibieron el trabajo realizado en torno a casi medio centenar de compañías andaluzas.

Esta feria, organizada con motivo del Día de Andalucía, es el punto culminante de un proyecto de investigación que los estudiantes iniciaron en diciembre. Repartidos en equipos (de 2 a 5 miembros), han analizado la actividad, historia, estructura laboral y volumen económico de empresas representativas de las ocho provincias de la comunidad. El proceso ha incluido tareas de comunicación formal, con contactos telefónicos y por correo electrónico con las propias entidades, lo que ha permitido al alumnado acercarse a la realidad profesional desde un enfoque práctico y contextualizado.

El centro acogió la exposición de los trabajos de 180 estudiantes que presentaron productos y servicios de 45 empresas de diversos sectores (industria, comercio, servicios especializados y proyectos de emprendimiento). Fesia se ha convertido en una experiencia de difusión, aprendizaje cooperativo y orientación vocacional que permite al alumnado comprender el funcionamiento del tejido empresarial andaluz y su impacto en el entorno local.

La jornada mantiene, además, una de las novedades introducidas el pasado año: un concurso que premia a los mejores stands en las modalidades de ESO, Bachillerato y FP. El jurado, compuesto por profesorado, alumnado y representantes del CADE (Centro Andaluz de Emprendimiento), valoraron aspectos como la presentación visual, la calidad del contenido, la capacidad de dinamización, la comunicación y el trabajo en equipo.

Esta edición, el proyecto incorpora un enfoque adicional orientado a la visibilidad del emprendimiento femenino. Tanto en Bachillerato como en los ciclos formativos, varios grupos han investigado empresas lideradas por mujeres, vinculadas a orígenes femeninos o con plantillas mayoritariamente formadas por trabajadoras. Este eje temático reconoce el papel creciente de la mujer en la economía andaluza y ofrece modelos actuales y cercanos al alumnado.

La jornada contó también con la presencia de representantes del Ayuntamiento y de los demás institutos de Lucena, así como de todas las empresas participantes, invitadas a conocer el resultado del trabajo desarrollado por los estudiantes a través de Fesia.