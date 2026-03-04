La Escuela de Idiomas de Córdoba, reconocida como lugar de paz LGTBI

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Corduba ha sido reconocida oficialmente como un espacio libre de LGTBIfobia mediante un distintivo otorgado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, siendo el primer centro de este tipo de Andalucía que lo logra. Este distintivo tiene como finalidad reconocer la labor realizada para lograr espacios de paz y respeto para las personas del colectivo LGTBI, así como dar visibilidad a las iniciativas sobre ello.

El distintivo ‘Espacio Libre de LGTBIfobia’ ha sido concedido en esta convocatoria a 68 entidades de Andalucía. Al acto de entrega asistió, en representación de la EOI Corduba, su directora, Teresa Liñán, que recibió la acreditación de manos de la consejera del Gobierno andaluz. La Escuela Oficial de Idiomas Corduba destaca por ser un espacio multicultural y de acogida, en el que se trabaja por la sensibilización e implicación de la comunidad educativa para promover un modelo de ciudadanía global. La educación debe contribuir a crear una sociedad que conviva pacíficamente y esté libre de cualquier forma de violencia, así como de prejuicios y estereotipos de género, y que entienda la diversidad como una oportunidad para aprender y mejorar.

El diverso contexto de una Escuela Oficial de Idiomas pone de relevancia la necesidad de contar con un modelo coeducativo que garantice la convivencia y fomente el respeto por las personas en condiciones de igualdad.