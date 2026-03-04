Festival solidario
La AMPA del CEIP Noreña recauda fondos para un aula multisensorial
El festival solidario se celebrará el sábado 7 de marzo
R. H.
El CEIP Noreña celebrará este sábado 7 de marzo un festival solidario, impulsado por su AMPA Nueva Noreña; una iniciativa que destaca por la amplia participación de asociaciones ciudadanas y colectivos sociales. La propuesta invita a familias, vecinos y comunidad educativa a disfrutar de una jornada repleta de actividades con un fin solidario y educativo.
La entrada al festival se realizará a través de una operación kilo a beneficio de Cáritas de la parroquia de Santa Rafaela. Se recomienda aportar un kilo de alimentos no perecederos -harina, arroz, pasta, legumbres- o productos básicos como leche, aceite o artículos de higiene. Paralelamente, habrá una barra solidaria cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la creación de un aula multisensorial en el colegio.
La programación del día combina propuestas lúdicas y formativas: juegos escolares, taller de danza moderna, música en directo, cuentacuentos, pintacaras y un mercadillo artesanal, además de charlas sobre altas capacidades y prevención del acoso escolar tanto para niños como para adultos.
El evento contará con la colaboración de casi una veintena de entidades y asociaciones, que se suman para reforzar el espíritu comunitario y el compromiso con la educación inclusiva.
