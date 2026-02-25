Últimos días para participar en el concurso escolar Consumópolis

El 21º concurso escolar Consumópolis, que este año 2026 lleva por lema «A la hora de consumir, que no te domine el ‘click’», tiene como plazo límite para que los equipos se inscriban en la web el próximo lunes 2 de marzo.

Hay un total de 15 premios (tabletas y ordenadores portátiles), uno por cada escolar integrante de los tres equipos que resulten ganadores de la fase autonómica, y tres para cada docente encargado de la coordinación de los mismos. Pueden participar tres niveles distintos: 5º y 6º de Primaria, toda la ESO y la FP básica. La primera fase consiste en un recorrido por la ciudad virtual de Consumópolis, donde los equipos inscritos tienen que superar diferentes pruebas de carácter pedagógico y lúdico, cuyos contenidos están relacionados con diversas temáticas sobre consumo responsable y sostenible, especialmente en torno al lema de esta edición. En cuanto a la segunda fase, cada equipo tendrá que diseñar, elaborar y presentar un pódcast (duración máxima de 3 minutos) para ‘Radio Consumópolis’. Se trata de la principal novedad de esta edición y se puede presentar hasta el 8 de abril.