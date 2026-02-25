Unas jornadas inclusivas fomentan deporte, inclusión y creatividad

El IES Rafael de la Hoz de Córdoba se convirtió en punto de encuentro para más de 350 participantes durante las octavas Jornadas Inclusivas, un evento que combinó deporte, creatividad y convivencia con un marcado enfoque educativo. La cita, organizada por la cooperativa educativa La Espiral, vinculada al ciclo de Integración Social del colegio Ferroviario, y Marea Integradora, reunió a 25 equipos en distintos torneos deportivos, eje central de una propuesta que promueve el ocio alternativo y la inclusión entre jóvenes y colectivos diversos de la ciudad.

El recinto acogió además un mercadillo solidario con libros, ropa, calzado y juguetes, cuyo fin era sensibilizar sobre el consumo responsable y la participación comunitaria. A ello se sumó una programación continua de actividades: talleres de pulseras, decoración de tarros, creación de muñecos, henna o cubos de Rubik, entre otros. Los más pequeños disfrutaron de una zona infantil con feria de juegos educativos, cuentacuentos, pintacaras y globoflexia.

La dimensión artística también tuvo su protagonismo con actuaciones de flamenco, chirigota, baile, teatro y rap, incluida una batalla de gallos que sirvió de colofón a las jornadas. Para el profesorado implicado, estas jornadas representan un valioso escenario formativo. El docente Javier Pérez destacó la experiencia transformadora que supone para el alumnado. Es una forma de demostrar cómo ponerse al servicio del proyecto y abordar el reto personal y competencial que cada estudiante tenía asignado», recalcó.