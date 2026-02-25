El IES Sácilis aprende historia al son de ‘Las chicas son guerreras’

Las chicas son guerreras es el nombre de un proyecto ideado para el alumnado de 4° de la ESO del IES Sácilis de Pedro Abad. Detrás de este título pop se esconde una propuesta educativa cuya finalidad es el aprendizaje interdisciplinar de conceptos básicos de las materias de Historia, Lengua y Literatura, Inglés y Expresión Artística.

El contexto de la Primera Guerra Mundial es el punto de partida de las actividades. En concreto, el proyecto intenta que el alumnado conozca y aprenda acontecimientos históricos, sociales y culturales y sea capaz de dar respuesta a preguntas concretas: qué escenario propicia un ‘casus belli’, cómo se alcanza la paz después de un conflicto y por qué las mujeres han sido invisibilizadas social y culturalmente. Dichas preguntas hilan las tres tareas donde las materias anteriormente citadas trabajan desde su contenido curricular: «La guerra que libraron ellas, sin mujeres no hay paz y vanguardias».

El objetivo del Aprendizaje Basado en Proyectos es enseñar desde una postura innovadora. Por ello, además de aportar una visión globalizadora de los contenidos desde diferentes asignaturas, se preparan una «tarea cero» y un producto final. En el caso de Las chicas son guerreras, la tarea 0 se inició con un reclutamiento del alumnado por parte de sus profesoras caracterizadas como militares que, a la voz de «¡Soldados, en fila!», agrupaban a estudiantes marchando a ritmo. Después iban pasando al aula, se les pintaba con carboncillo y reptaban hasta su trinchera por grupos. Los bandos lucharían para ganar o perder en la guerra del conocimiento.

El proyecto refleja un claro matiz feminista sin obviar el importante papel masculino ya que intenta dar visibilidad al rol tan importante y olvidado que tuvo la mujer en este periodo de conflictos, donde dirigió fábricas y sostuvo a la familia, entre otras tareas.