Convocada la 12ª edición de ‘El Audiovisual en la Escuela’

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha convocado la 12ª edición de los Premios Andaluces ‘El Audiovisual en la Escuela’, una iniciativa que desde 2014 impulsa la alfabetización mediática en los centros educativos de la comunidad. La convocatoria, publicada en el BOJA, mantiene como objetivo reforzar la mirada crítica del alumnado ante los contenidos que consumen en las pantallas, así como promover el uso responsable y educativo de los medios audiovisuales.

Dirigidos a estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos, los premios se organizan en cuatro categorías y se conceden a trabajos colectivos realizados en el aula, siempre tutorizados por el profesorado. Cada vídeo, de un máximo de cinco minutos, puede abordar desde los beneficios educativos de Internet hasta los riesgos del ciberacoso, las noticias falsas o la dependencia del móvil, así como experiencias innovadoras que fomenten el pensamiento crítico.

Noticias relacionadas

Cada categoría contará con un premio de 1.500 euros, financiado por la Fundación Cajasol, además de un diploma acreditativo. Los trabajos deberán presentarse antes del 30 de abril mediante enlace en YouTube, junto a anexo explicativo.