El conservatorio Rafael Orozco se sitúa como referente en Sonología

Córdoba ha dado un paso firme para situarse entre los polos nacionales de la creación sonora contemporánea. Las segundas Jornadas de Sonología, celebradas en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, han reunido durante cinco días a cerca de 60 participantes, entre alumnado de Sonología y Composición, profesionales, instrumentistas, perfiles de Bellas Artes y creadores interesados en la experimentación sonora, con una presencia destacada de participantes andaluces.

El encuentro ha propuesto actividades diarias, talleres prácticos, conciertos, presentaciones y espacios de colaboración, en una edición centrada en la creación sonora y la tecnología aplicada. La programación se ha articulado bajo el marco conceptual de reinterpretar los roles del intérprete y el creador, explorando la relación entre cuerpo, tecnología y nuevas prácticas artísticas abiertas.

Uno de sus atractivos ha sido su enfoque aplicado. Los asistentes han trabajado con sistemas modulares, sensores, electrónica DIY e interfaces interactivas, acercándose a procesos de creación que borran las fronteras tradicionales entre intérprete, compositor y diseñador sonoro. Entre lo más celebrado, el taller y concierto de síntesis modular de Luis Codera, el taller de interactividad de Juan Luis Montoro, la propuesta DIY de Haize junto a instrumentos acústicos y la intervención del compositor Agustín Charles con su nueva faceta como «luthier digital».

El carácter local también ha sido protagonista gracias al artista cordobés Juan Cantizzani, cuya participación ha reforzado el vínculo entre la proyección internacional y el tejido creativo de proximidad. Asimismo, la colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, junto a José López Montes, ha permitido que la ciencia y el arte se dieran la mano en propuestas híbridas.

Más allá del programa artístico, la organización subraya el clima de convivencia y la sensación de estar construyendo una comunidad estable y activa en torno a la Sonología en Córdoba. En este sentido, las jornadas se perciben como el germen de una posible escuela de prácticas sonoras contemporáneas en Andalucía.

El impacto educativo se ha notado en la manera renovada de afrontar los estudios superiores de música, integrando tecnología y creación actual en diálogo directo con el presente profesional. En esta línea, la actividad «Sonar!» ha permitido abrir el conservatorio a alumnado de instituto, ampliando el alcance pedagógico del proyecto y reforzando los puentes entre etapas formativas. La presencia de un claustro especializado y de invitados de alto nivel permite además visualizar itinerarios profesionales reales dentro del sector.

El reto inmediato pasa por consolidar la continuidad del proyecto y ampliar su proyección nacional e internacional. Con esta segunda edición, Córdoba refuerza así su posicionamiento dentro del mapa español de la Sonología, con una mirada cada vez más abierta al contexto europeo y a las prácticas emergentes del ámbito sonoro.