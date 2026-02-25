Centros educativos de Los Pedroches conocen la salud de los suelos

El Grupo de Desarrollo Rural Adroches, socio del proyecto europeo de investigación ‘Monalisa’ sobre la salud de los suelos, ha finalizado un ciclo de charlas en 22 centros educativos de la comarca de Los Pedroches.

Las sesiones, iniciadas en noviembre de 2025 y concluidas este mes de febrero, se han celebrado tanto en colegios como en institutos, con la participación de unos 900 estudiantes.

El ciclo se propone acercar al alumnado el proyecto ‘Monalisa’ y sus investigaciones sobre la problemática de la degradación y desertificación de los suelos, así como las soluciones que se están estudiando a nivel local y europeo para abordar este reto ambiental. Durante las sesiones, el equipo del proyecto ha explicado qué es el suelo, cuál es su estado a nivel europeo y local y por qué constituye un recurso básico para la agricultura y la ganadería de Los Pedroches. Asimismo, se han presentado los principales enfoques del proyecto ‘Monalisa’ y su trabajo en el territorio de Los Pedroches como caso de estudio.