Proyecto de investigación
Centros educativos de Los Pedroches conocen la salud de los suelos
Unos 900 estudiantes de colegios e institutos se benefician de la iniciativa del GDR Adroches
Víctor R. Hita
El Grupo de Desarrollo Rural Adroches, socio del proyecto europeo de investigación ‘Monalisa’ sobre la salud de los suelos, ha finalizado un ciclo de charlas en 22 centros educativos de la comarca de Los Pedroches.
Las sesiones, iniciadas en noviembre de 2025 y concluidas este mes de febrero, se han celebrado tanto en colegios como en institutos, con la participación de unos 900 estudiantes.
El ciclo se propone acercar al alumnado el proyecto ‘Monalisa’ y sus investigaciones sobre la problemática de la degradación y desertificación de los suelos, así como las soluciones que se están estudiando a nivel local y europeo para abordar este reto ambiental. Durante las sesiones, el equipo del proyecto ha explicado qué es el suelo, cuál es su estado a nivel europeo y local y por qué constituye un recurso básico para la agricultura y la ganadería de Los Pedroches. Asimismo, se han presentado los principales enfoques del proyecto ‘Monalisa’ y su trabajo en el territorio de Los Pedroches como caso de estudio.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra
- El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
- La donación de viviendas se cuadruplica en los últimos siete años en Córdoba
- Hacemos Córdoba exige explicaciones por el “deficiente funcionamiento” de la web y la aplicación de Aucorsa