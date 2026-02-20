Profesiones que cuidan: fórmate en el ámbito sanitario, social o educativo con los ciclos formativos del CDP Cruz Roja Córdoba

Estudiar un ciclo formativo en el Centro de Formación Profesional de Cruz Roja Córdoba significa prepararse para el mercado laboral con una visión humana y social. En sus instalaciones se imparten cinco ciclos formativos, dos de Grado Medio y tres de Grado Superior, y aunque son titulaciones diferentes, todas persiguen el mismo objetivo: formar profesionales cualificados y, al mismo tiempo, personas capaces de comprender y acompañar en los procesos vitales más complejos.

De hecho, los ciclos cuentan con una alta tasa de empleabilidad. «En nuestro centro, la inserción laboral alcanza cifras destacadas, llegando al 95 % en los ciclos formativos de Técnico en Emergencias Sanitarias y Auxiliar de Enfermería, con prácticas en instituciones públicas y privadas», explica María José Ruz, responsable de Formación Provincial.

Formación Profesional en CFP Cruz Roja Córdoba. / CDP Cruz Roja Córdoba

A esta oferta académica se suman los certificados de profesionalidad y de formación especializada complementaria en primeros auxilios, socorrismo acuático, desfibrilador o celador sanitario.

Una Formación Profesional con impacto real

La propuesta formativa de Cruz Roja Córdoba combina excelencia académica, experiencia práctica y, especialmente, una educación en valores que está orientada a la empleabilidad y al compromiso social. En la oferta de Grado Medio encontramos el de Emergencias Sanitarias y el de Cuidados Auxiliares de Enfermería. En la de Grado Superior, el de Integración Social, Educación Infantil e Higiene Bucodental.

En los ciclos de Sanidad, Emergencias e Integración Social, la formación está orientada a intervenir cuando las personas atraviesan situaciones de vulnerabilidad física, emocional o social. «Detrás de cada intervención hay una persona que necesita no solo una solución técnica, sino comprensión, respeto y apoyo», recalca.

Por su parte, en las titulaciones relacionadas con el ámbito educativo y social, el alumnado aprende a acompañar a niños, niñas, jóvenes y personas en diferentes etapas de su vida. «Formamos profesionales capaces de generar entornos seguros, estimulantes y respetuosos, donde cada persona pueda crecer y desarrollarse plenamente», añade María José.

Todas las formaciones se imparten en modalidad presencial, con horarios de mañana y de tarde según el ciclo.

Prácticas: profesionalidad y formación en valores

Al ser centro de Cruz Roja, la institución cuenta con una amplia red de entidades colaboradoras donde los alumnos podrán realizar sus prácticas formativas. «Nuestro objetivo es que quienes estudian con nosotros no solo encuentren empleo, sino que construyan una carrera profesional con propósito, capaz de generar impacto positivo en la sociedad», indica Ruz.

Red de entidades Hospital Cruz Roja de Córdoba, con bolsa de empleo activa.

Centros de salud, clínicas y residencias sociosanitarias.

Ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas.

Entidades sociales y educativas vinculadas al tercer sector.

Además, a nivel estatal, Cruz Roja mantiene convenios de colaboración con más de 14.000 empresas, facilitando la inserción laboral y la acogida del alumnado en prácticas.

Becas y ayudas al estudio

Para cursar alguno de estos ciclos formativos los estudiantes podrán acceder a las Becas Generales del Ministerio de Educación, que son compatibles con los estudios de Formación Profesional, y a las Becas de la Junta de Andalucía, destinadas al transporte, la residencia o matrículas para enseñanzas posobligatorias.

Matriculación: procedimiento y fechas clave

La institución cuenta con un proceso de matriculación propio para facilitar la inscripción directa del alumnado, independiente del calendario de la Junta de Andalucía. «Formarse en Cruz Roja es prepararse para trabajar con personas, en momentos clave de su vida, desde la profesionalidad y desde los valores», detalla María José.

El primer paso es contactar con el centro a través de su página web o por teléfono en el 957 433 878, extensión 5, o en el 637 544 148. También se puede obtener información por mail en cordoba.formacion@cruzroja.es o presencialmente, en la Calle Cañada Real de Mestas, n.º 2. El futuro alumno recibirá orientación sobre el ciclo que mejor se ajusta a su perfil a través de una entrevista informativa.

Decidido el ciclo, el alumnado puede hacer la reserva de plaza, siempre que haya disponibilidad. Una vez realizada, el centro confirmará la admisión e indicará los pasos a seguir para formalizar la matrícula en el propio centro, aportando la documentación académica correspondiente. «El proceso es ágil, personalizado y flexible, orientado a facilitar el acceso sin esperar a los plazos de escolarización pública», señala Ruz.

Una FP con vocación de impacto social

El modelo educativo del CFP de Cruz Roja Córdoba se caracteriza por ofrecer calidad académica, acompañamiento humano y vocación social. «Más allá de la formación técnica, nuestra seña de identidad es ofrecer una FP que forme profesionales y personas, promoviendo valores como la solidaridad, el compromiso y el respeto, propios de Cruz Roja», resalta la responsable.