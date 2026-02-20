iLERNA consolida su oferta de Formación Profesional presencial en Córdoba

La Formación Profesional continúa ganando peso como vía directa de cualificación y acceso al empleo, especialmente en perfiles técnicos vinculados a sanidad, empresa y tecnología. En este contexto, iLERNA mantiene una presencia consolidada en Córdoba con dos centros presenciales, ubicados en la calle María Montessori y en la avenida Menéndez Pidal, en la antigua Facultad de Agrónomos, en los que actualmente se forman más de 500 estudiantes.

19 ciclos formativos

La oferta en la ciudad incluye 19 ciclos oficiales de FP, de los cuales cuatro son de Grado Medio y quince de Grado Superior, distribuidos en seis grandes familias profesionales: Sanidad, Informática y Telecomunicaciones, Marketing y Comercio, Administración y Gestión, Seguridad y Medioambiente y Servicios Socioculturales a la Comunidad. Esta distribución responde a la evolución de la demanda de perfiles técnicos intermedios y superiores detectada en distintos informes de mercado laboral y de inserción profesional publicados por organismos públicos y portales de empleo.

Ciclo de Laboratorio. / iLERNA

Entre los ciclos con mayor proyección en el entorno cordobés destacan los de Emergencias y Protección Civil, Imagen para el diagnóstico y Medicina Nuclear, Farmacia y Parafarmacia, Higiene Bucodental, Radioterapia o Cuidados Auxiliares de Enfermería, vinculados al crecimiento sostenido de los servicios sanitarios y sociosanitarios. También sobresale Educación Infantil, asociado a la demanda de profesionales de atención a la infancia, junto con Marketing y Publicidad, conectado con la digitalización de la actividad comercial. A ello se suma Administración y Finanzas, de reciente impulso en Córdoba, orientado a cubrir necesidades transversales de gestión en pymes, asesorías y departamentos administrativos.

Ciclo de Laboratorio. / iLERNA

El modelo presencial se apoya en instalaciones específicas y espacios técnicos que reproducen situaciones reales de trabajo con talleres, laboratorios y aulas especializadas. El objetivo es que el aprendizaje tenga una aplicación directa y progresiva, integrando procedimientos, herramientas y dinámicas profesionales desde el inicio del ciclo formativo.

Prácticas en empresa

Un eje central del recorrido académico son las prácticas de FP en empresa. La institución trabaja con una red de más de 7.000 compañías colaboradoras a nivel nacional y con equipos de coordinación que gestionan la asignación de plazas y el seguimiento del alumnado.

Ciclo de Radioterapia y Dosimetría. / iLERNA

Los datos de seguimiento de egresados muestran que alrededor del 80 % del alumnado encuentra empleo tras finalizar su etapa de prácticas, y que el 92 % recomendaría la experiencia formativa. Estas métricas se alinean con la tendencia general de la FP en España.

Formación presencial y online

La actividad presencial se complementa con una oferta de más de 30 ciclos en modalidad online, lo que amplía itinerarios y facilita la continuidad formativa. En paralelo, los equipos de los centros de Córdoba refuerzan la orientación académica individual para informar sobre las salidas profesionales, perfiles más demandados y opciones de especialización.

Ciclo de Farmacia y Parafarmacia. / iLERNA

Con el periodo de matriculación abierto, la previsión es mantener el crecimiento de la demanda en aquellas titulaciones más vinculadas a sanidad, gestión administrativa y entorno digital, ámbitos que concentran buena parte de las oportunidades de empleo técnico en la provincia.