La Formación Profesional, un vehículo hacia el futuro laboral

La Formación Profesional se ha convertido en una de las enseñanzas formativas con mayor proyección de futuro y de inserción laboral. Quienes estén interesados en cursar esta modalidad educativa, pueden optar por un amplio catálogo de Ciclos Formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior, cuyo acceso dependerá del nivel formativo previo que posea cada persona.

Actualmente, las especialidades más demandadas por el alumnado son las de Sanidad, Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Informática y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Las prácticas en empresa, clave

Una de las principales características la FP es la preparación que adquieren los jóvenes a la hora de iniciar, más adelante, su actividad laboral. Además, este sistema educativo los capacita para ejercer y desempeñar diferentes profesiones concretas, desde un punto de vista más práctico. Por ello, las prácticas formativas juegan un papel clave en el currículo académico de estas enseñanzas.

Por otro lado, los ciclos formativos pueden cursarse en centros educativos de titularidad pública, privada o concertada. En Córdoba y provincia existen diferentes instituciones que ofertan este tipo de enseñanzas. Destacan Silbon Formación, Campus Córdoba, Davante, el Centro Docente Privado Salvador de Córdoba, Centro de Formación Profesional Magnalia, iLERNA, IES La Fuensanta, IES San Álvaro, Cruz Roja, IES Trassierra y CES Ramón y Cajal.