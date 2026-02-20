Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CÓRDOBA ConectaReestructuración gobierno localInvestigación AdamuzRector UCOAyudas inundacionesHipotecasCCFAndrés de InglaterraCaravana HitachiExportacionesEl tiempo
instagramlinkedin
Educación

La Formación Profesional, un vehículo hacia el futuro laboral

En los últimos años, esta modalidad educativa se ha convertido en una de las enseñanzas formativas con mayor proyección

Grupo de personas aprendiendo.

Grupo de personas aprendiendo. / Foto de Standret vía Freepik

Laura Pozo

Córdoba

La Formación Profesional se ha convertido en una de las enseñanzas formativas con mayor proyección de futuro y de inserción laboral. Quienes estén interesados en cursar esta modalidad educativa, pueden optar por un amplio catálogo de Ciclos Formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior, cuyo acceso dependerá del nivel formativo previo que posea cada persona.

Actualmente, las especialidades más demandadas por el alumnado son las de Sanidad, Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Informática y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Las prácticas en empresa, clave

Una de las principales características la FP es la preparación que adquieren los jóvenes a la hora de iniciar, más adelante, su actividad laboral. Además, este sistema educativo los capacita para ejercer y desempeñar diferentes profesiones concretas, desde un punto de vista más práctico. Por ello, las prácticas formativas juegan un papel clave en el currículo académico de estas enseñanzas.

Por otro lado, los ciclos formativos pueden cursarse en centros educativos de titularidad pública, privada o concertada. En Córdoba y provincia existen diferentes instituciones que ofertan este tipo de enseñanzas. Destacan Silbon Formación, Campus Córdoba, Davante, el Centro Docente Privado Salvador de Córdoba, Centro de Formación Profesional Magnalia, iLERNA, IES La Fuensanta, IES San Álvaro, Cruz Roja, IES Trassierra y CES Ramón y Cajal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de la llegada de la borrasca Pedro: así afectará a Córdoba y provincia
  2. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  3. La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
  4. LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
  5. La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
  6. Carretera y manta hacia el 'play off': el Córdoba CF presenta su nuevo autobús oficial
  7. Mala noticia para la Media Maratón de Córdoba: la de Sevilla cambia de fecha y se celebrará el mismo día
  8. Lagartijo se pone en huelga de hambre en la plaza de toros de Córdoba para pedir un sitio en la Feria de Mayo

El hospital Reina Sofía redefine el Asperger, el subtipo que tiene un 37% de población con autismo

El hospital Reina Sofía redefine el Asperger, el subtipo que tiene un 37% de población con autismo

Inmaculada, madre de un joven con autismo de alto funcionamiento: "Cuando cumplen 18 años ya no existen para el sistema educativo"

Inmaculada, madre de un joven con autismo de alto funcionamiento: "Cuando cumplen 18 años ya no existen para el sistema educativo"

José Segura, cardiólogo del Hospital Reina Sofía

¿Puede causar la baliza V16 alteraciones en los marcapasos? El cardiólogo cordobés José Segura tranquiliza sobre posibles riesgos

¿Puede causar la baliza V16 alteraciones en los marcapasos? El cardiólogo cordobés José Segura tranquiliza sobre posibles riesgos

La AECC de Córdoba organiza el 4 de marzo las terceras jornadas sobre mujer y cáncer

La AECC de Córdoba organiza el 4 de marzo las terceras jornadas sobre mujer y cáncer

La carrera contra el cáncer infantil del colegio Andalucía de Córdoba recauda 3.300 euros para el hospital Reina Sofía

La carrera contra el cáncer infantil del colegio Andalucía de Córdoba recauda 3.300 euros para el hospital Reina Sofía

El Colegio de Enfermería de Córdoba conciencia sobre los primeros auxilios organizando un curso para la población en general

El Colegio de Enfermería de Córdoba conciencia sobre los primeros auxilios organizando un curso para la población en general

Impulso FP: Formación Profesional que transforma Córdoba

Impulso FP: Formación Profesional que transforma Córdoba
Tracking Pixel Contents