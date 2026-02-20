Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación Profesional que transforma Córdoba: oferta de FP y listado de centros

Córdoba cuenta con una amplia red de centros que cubren todas las familias profesionales

Formación Profesional que transforma Córdoba.

Formación Profesional que transforma Córdoba. / Imagen de lookstudio vía Freepik

Laura Pozo

Córdoba

¿Estás pensando en cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado Superior? En Córdoba existe una amplia red de Formación Profesional en centros públicos, privados y concertados que cubren todas las familias profesionales: salud, carpintería y madera, moda, electrónica, servicios socioculturales, automoción o sector dental, entre otros.

Silbon Formación

Oferta académica: Grado Medio en Actividades Comerciales y Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

Formación Profesional en Silbon Formación.

Formación Profesional en Silbon Formación. / Silbon Formación

Web: https://silbonformacion.es/

Campus FP

Oferta académica: titulaciones de la rama de Comercio y Marketing a través de Silbon Formación, de hostelería con Qurtuba Academy by Paco Morales, y de automoción con Motion. Para el próximo curso habrá nuevos ciclos formativos de Informática y Telecomunicaciones, de Transporte y Logística y de Imagen Personal.

Formación Profesional en Campus Córdoba.

Formación Profesional en Campus Córdoba. / Campus Córdoba

Web: https://campuscordoba.com/

Davante

Oferta académica: el centro imparte ciclos en el ámbito sanitario, educativo, medio natural, deporte, marketing, informática y comunicaciones.

Formación Profesional en Davante.

Formación Profesional en Davante. / Davante

Web: https://www.davante.es/centros/davante-cordoba

Centro Docente Privado Salvador de Córdoba

Oferta académica: está especializado en la rama de formación sanitaria, con tres ciclos formativos de Grado Medio y cuatro de Grado Superior.

Formación Profesional en el Centro Docente Privado Salvador de Córdoba.

Formación Profesional en el Centro Docente Privado Salvador de Córdoba. / Salvador de Córdoba

Web: https://www.instituto-salvadordecordoba.es/

Centro de Formación Profesional Magnalia

Oferta académica: Grado Superior en Prótesis Dental.

FP en el Centro de Formación Profesional Magnalia.

FP en el Centro de Formación Profesional Magnalia. / Córdoba

Web: https://magnalia.es/

iLERNA

Oferta académica: 19 ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior en las familias de Sanidad, Informática y Telecomunicaciones, Marketing y Comercio, Administración y Gestión, Seguridad y Medioambiente y Servicios Socioculturales a la Comunidad.

Formación Profesional en iLERNA.

Formación Profesional en iLERNA. / iLERNA

Web: https://www.ilerna.es/

IES SAN ÁLVARO

Oferta académica: imparte cinco ciclos formativos de Grado Medio y Superior en la rama de Salud.

Formación Profesional en el IES San Álvaro.

Formación Profesional en el IES San Álvaro. / IES San Álvaro

Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iessanalvaro/

IES La Fuensanta

Oferta académica: ciclos formativos de la rama Electricidad y Electrónica, Madera, Mueble y Corcho y Sanidad.

Formación Profesional en el IES La Fuensanta.

Formación Profesional en el IES La Fuensanta. / IES La Fuensanta

Web: https://www.ieslafuensanta.es/

TEMAS

