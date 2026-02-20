Formación Profesional que transforma Córdoba: oferta de FP y listado de centros
Córdoba cuenta con una amplia red de centros que cubren todas las familias profesionales
Laura Pozo
¿Estás pensando en cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado Superior? En Córdoba existe una amplia red de Formación Profesional en centros públicos, privados y concertados que cubren todas las familias profesionales: salud, carpintería y madera, moda, electrónica, servicios socioculturales, automoción o sector dental, entre otros.
Silbon Formación
Oferta académica: Grado Medio en Actividades Comerciales y Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.
Web: https://silbonformacion.es/
Campus FP
Oferta académica: titulaciones de la rama de Comercio y Marketing a través de Silbon Formación, de hostelería con Qurtuba Academy by Paco Morales, y de automoción con Motion. Para el próximo curso habrá nuevos ciclos formativos de Informática y Telecomunicaciones, de Transporte y Logística y de Imagen Personal.
Web: https://campuscordoba.com/
Davante
Oferta académica: el centro imparte ciclos en el ámbito sanitario, educativo, medio natural, deporte, marketing, informática y comunicaciones.
Web: https://www.davante.es/centros/davante-cordoba
Centro Docente Privado Salvador de Córdoba
Oferta académica: está especializado en la rama de formación sanitaria, con tres ciclos formativos de Grado Medio y cuatro de Grado Superior.
Web: https://www.instituto-salvadordecordoba.es/
Centro de Formación Profesional Magnalia
Oferta académica: Grado Superior en Prótesis Dental.
Web: https://magnalia.es/
iLERNA
Oferta académica: 19 ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior en las familias de Sanidad, Informática y Telecomunicaciones, Marketing y Comercio, Administración y Gestión, Seguridad y Medioambiente y Servicios Socioculturales a la Comunidad.
IES SAN ÁLVARO
Oferta académica: imparte cinco ciclos formativos de Grado Medio y Superior en la rama de Salud.
Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iessanalvaro/
IES La Fuensanta
Oferta académica: ciclos formativos de la rama Electricidad y Electrónica, Madera, Mueble y Corcho y Sanidad.
Web: https://www.ieslafuensanta.es/
