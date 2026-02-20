Formación Profesional accesible y flexible en el IES Trassierra, que imparte ciclos formativos de la rama de Informática y de Administración

El IES Trassierra lleva más de 40 años formando a profesionales en Córdoba. Su modelo de Formación Profesional, que combina tradición educativa e innovación, apuesta por sectores con alta empleabilidad, por la especialización tecnológica y por ofrecer una modalidad flexible. «La FP no es una oferta complementaria, sino una línea consolidada y en expansión que responde a una demanda real del tejido productivo de la ciudad y de su entorno», explica José Rafael Dueñas, director del centro.

Oferta académica: Informática y Administración

El centro imparte cuatro ciclos formativos, dos de la familia profesional de Informática y Comunicación, y otros dos de Administración y Gestión. «Es una oferta amplia, pero también muy pensada: responde a las necesidades del mercado laboral y a los distintos perfiles del alumnado que tenemos», añade Dueñas.

En el instituto se imparten cuatro ciclos formativos. / IES TRASSIERRA

En la rama de Informática y Comunicación, destacan los Ciclos Formativos de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, ambos en horario de mañana y tarde.

Cursos de especialización en el ámbito tecnológico El centro ha incorporado cursos de especialización en Ciberseguridad, Programación en Lenguaje Python y en Videojuegos y Realidad Virtual.

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos el Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, y el superior de Administración y Finanzas.

Una FP sin barreras

El IES Trassierra ofrece la modalidad presencial, en horario de mañana y de tarde, en todos sus ciclos formativos. La modalidad semipresencial, en horario de tarde, solo está disponible para el ciclo de Administración y Finanzas. «Esta combinación nos permite atender tanto a jóvenes recién titulados de Bachillerato o Ciclos de Grado Medio, como a personas adultas que necesitan compatibilizar estudios y empleo. Para nosotros es importante que la FP sea accesible y flexible», indica el director.

La formación en la empresa, una puerta de entrada al mercado laboral

Esta acción formativa es esencial para la FP y, en muchos casos, se convierten en la puerta de entrada hacia el mercado laboral. Los alumnos que cursan sus estudios en el ámbito tecnológico, realizan la formación en empresas del sector informático, desarrollo de software y servicios digitales, tanto en Córdoba como en sus localidades. En Administración y Gestión, el centro trabaja con asesorías, gestorías, despachos profesionales, empresas privadas y entidades públicas.

IES Trassierra también dispone de convenios internacionales con países europeos: Alemania, Italia, Hungría, Polonia y Malta, y colabora con asociaciones y fundaciones que fomentan la inclusión. «Un logro reciente es nuestra colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), concretamente con el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), donde el alumnado aplica tecnología e innovación en proyectos de investigación real», explica.

¿Cuál es la tasa de empleo de los titulados? En la familia de Informática , la inserción laboral es muy alta.

, la inserción laboral es muy alta. En Administración y Finanzas , la empleabilidad es muy significativa, especialmente si se complementa con la adquisición de competencias digitales.

, la empleabilidad es muy significativa, especialmente si se complementa con la adquisición de competencias digitales. Una vez titulado, el centro mantiene contacto con el alumnado para conocer su evolución profesional.

Becas y ayudas al alumnado

Los alumnos y alumnas del instituto pueden solicitar las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y las ayudas convocadas por la Junta de Andalucía. Además, a través del programa Erasmus+ VET, para grado medio, y HED, para grado superior, se ofrecen becas para realizar la formación en empresas en el extranjero. «Siempre animamos a solicitarlas porque la FP es una inversión de futuro y no queremos que ninguna persona deje de estudiar por motivos económicos», apunta José Rafael Dueñas.

Proceso de solicitud de plazas y matriculación

El proceso de matriculación de Formación Profesional está regulado por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta, y se realiza a través de un procedimiento telemático, a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía.

Para acceder a estos ciclos, es necesario contar con la titulación de ESO para Grado Medio, de Bachillerato o Grado Medio para Grado Superior, o realizar una prueba de acceso para quienes no cumplan con los requisitos académicos. «Desde el centro acompañamos en este proceso. Sabemos que para muchas familias es una decisión importante, así que intentamos orientar y resolver dudas de forma personalizada», detalla el director.