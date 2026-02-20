Especialízate en el sector salud con los ciclos formativos del IES San Álvaro

Las enseñanzas de Formación Profesional vinculadas al ámbito sanitario se han posicionado como una de las opciones educativas con mayor demanda y empleabilidad. Ante este escenario, los centros educativos tienen un objetivo en común: formar a los profesionales técnicos del futuro. En el IES San Álvaro, se imparten distintos grados de FP pertenecientes, exclusivamente, a la Familia de Sanidad.

Oferta formativa del IES San Álvaro

En total, el centro imparte cinco ciclos formativos, dos de grado medio y tres de grado superior. Entre ellos encontramos el Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que también está disponible en modalidad adultos, mayores de 18 años, y el de Farmacia y Parafarmacia, y los Grados Superiores de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, el de Radioterapia y Dosimetría y el de Documentación y Administración Sanitaria.

Además, el IES dispone de laboratorios, talleres y recursos tecnológicos para que el alumnado pueda poner en práctica los conocimientos aprendidos.

Grados Superiores de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. / IES San Álvaro

Por otro lado, todas las titulaciones del centro suelen ser muy demandadas por el alumnado. «Los ciclos formativos de nuestro IES reciben anualmente un elevado número de solicitudes. En concreto, las solicitudes para el Ciclo de Diagnóstico y Medicina Nuclear se han visto muy incrementadas en los últimos cursos», explica José Ramón Cobo, director del centro.

Modalidad presencial: adquisición de habilidades y competencias

Todos los ciclos formativos que se imparten en el centro se desarrollan en modalidad presencial, por lo que requiere la asistencia regular del alumnado. «Esto permite la adquisición de las habilidades y competencias necesarias para afrontar con éxito la fase de formación práctica, y su posterior incorporación al mercado laboral», añade Cobo.

Grado Superior de Documentación y Administración Sanitaria. / IES San Álvaro

De esta forma, el profesorado del centro está cualificado y comprometido con la calidad educativa de la FP, así como con la formación continua y la actualización necesaria para orientar y mejorar la empleabilidad del alumnado.

Prácticas en organismos e instituciones del sector sanitario

En la mayoría de casos y por la naturaleza de las titulaciones, el alumnado realiza su formación práctica en organismos e instituciones del sector sanitario como hospitales, centros ambulatorios, farmacias, residencias y clínicas, entre otros centros. «Procuramos combinar adecuadamente la formación teórica con experiencias prácticas, adaptando los distintos ritmos de aprendizaje y promoviendo la diversidad», indica el director.

Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia / IES San Álvaro

Asimismo, el IES San Álvaro forma parte del programa Erasmus+ de Formación Profesional, un proyecto que permite a los estudiantes realizar sus prácticas formativas en países extranjeros.

Sistema de becas y ayudas para el estudio

Desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ofrecen becas para los alumnos que cursan niveles posobligatorios, así como para situaciones de necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía también promueve becas y ayudas al estudio. Es el caso de la beca 6000 o de las ayudas destinadas al transporte escolar o al desplazamiento.

Grado Superior de Radioterapia y Dosimetría. / IES San Álvaro

¿Cuándo se abre el periodo de matriculación?

Cada año, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional actualiza en el Portal de Escolarización y Matrícula, toda la información necesaria para realizar la solicitud de admisión, la reserva de plaza y la matrícula de FP. «Cuando se acerca el mes de mayo es importante consultar cuál será el calendario de admisión y matriculación, ya que los plazos varían según la oferta formativa. Normalmente, el periodo de solicitud de estas enseñanzas es del 15 al 30 de junio», aconseja José Ramón.