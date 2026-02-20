Electricidad, Madera y Sanidad: el tridente formativo del IES La Fuensanta con empleo asegurado

El IES La Fuensanta se ha consolidado como centro público de referencia en la enseñanza de varias familias profesionales. Su oferta de FP se centra en sectores estratégicos que, hoy en día, tienen una alta tasa de empleabilidad: Electricidad-Electrónica, Madera-Mueble y Corcho y Sanidad, con enseñanzas de Grado Básico, Grado Medio, Grado Superior y cursos de especialización.

Además, el instituto dispone de una amplia red de empresas colaboradoras que participan activamente en la formación del alumnado, desarrolla proyectos de innovación y cooperación con el tejido productivo y participa en proyectos europeos e internacionales. «Todo ello genera un ecosistema formativo de calidad, orientado a formar profesionales altamente cualificados y preparados para su inserción laboral o continuidad académica», explica la vicedirección del centro.

Grado Medio de Emergencias Sanitarias. / IES La Fuensanta

¿Qué ciclos formativos ofrece el centro? Modalidad

La oferta académica del IES La Fuensanta está integrada por un ciclo formativo de Grado Básico, cuatro de Grado Medio, seis de Grado Superior y dos cursos de especialización. En total, se imparten 13 formaciones profesionales, donde convergen las metodologías tradicionales y el uso de tecnologías de última generación.

Familia Profesional de Electricidad-Electrónica

En la rama de Electricidad-Electrónica, el centro ofrece el Grado Medio de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones, el Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y el de Mantenimiento Electrónico. También imparte el Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos OT.

Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. / IES La Fuensanta

La tasa de empleo de esta familia profesional se sitúa en el 77,73 %. Desde el año 2000, el Departamento de Electrónica dispone de una bolsa de empleo.

Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho

En este sector formativo destaca el Ciclo Formativo de Grado Medio de Carpintería y Mueble y el Grado Básico y Básico Específico de Carpintería y Mueble.«La tasa de empleo es muy alta, continuamente se nos está solicitando alumno titulado para contratar», indican.

Rama de Carpintería y Mueble. / IES La Fuensanta

Familia Profesional de Sanidad

En este ámbito profesional, el centro imparte el Grado Medio de Emergencias Sanitarias y el de Cuidados Auxiliares de Enfermería, este último en modalidad tradicional y para adultos. También destaca el Grado Superior en Dietética, en modalidad tradicional y bilingüe con mención en inglés, el de Higiene Bucodental, el de Laboratorio Clínico y Biomédico y el de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. En cuanto a formación avanzada, destaca el Curso de Especialización en Cultivos Celulares.

Grado Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. / IES La Fuensanta

Actualmente, la Sanidad es uno de los sectores con mayor estabilidad y crecimiento profesional. En muchas ocasiones, cuando el alumnado finaliza su titulación de FP en esta rama, decide continuar con su proceso educativo en la Universidad.

¿Qué ciclos formativos son los más demandados? El Ciclo Formativo de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, seguido de Mantenimiento Electrónico.

El Ciclo Formativo de Madera y Mueble.

En general, todos los ciclos formativos de la familia profesional de Sanidad.

Por otro lado, la oferta formativa del IES La Fuensanta se imparte en modalidad presencial y dual, combinando la formación en el centro con la de empresas u organismos. Hay turnos de mañana y de tarde en determinados ciclos, opciones bilingües, modalidad para adultos en ciclos sanitarios y matrícula parcial por módulos cuando existan vacantes. «También somos centro acreditado para llevar a cabo los procesos de acreditación de competencias profesionales», añaden.

Grado Superior de Higiene Bucodental. / IES La Fuensanta

Para facilitar la inserción laboral del alumnado que ha cursado las enseñanzas de Formación Profesional en este centro, se realiza un seguimiento telemático del mismo y se pone a su disposición una página web con información actualizada sobre ofertas de empleo, bases de datos de RRHH e itinerarios formativos.

Prácticas formativas

El alumnado realiza sus prácticas formativas en empresas, instituciones y organismos líderes en sus sectores, tanto a nivel nacional como internacional. Además, IES La Fuensanta es centro acreditado Erasmus+ para las enseñanzas de Formación Profesional. A través de este programa europeo, los alumnos tienen la oportunidad de realizar la movilidad internacional en países como Irlanda (Dublín), Francia (Nimes) y Alemania (Hamburgo).

¿A qué becas puede optar el alumnado? Beca 6000: destinada a los alumnos de primer o segundo curso de ciclos formativos de grado medio. Requiere cumplir con una serie de requisitos económicos y es obligatorio solicitar la Beca General del Ministerio.

Beca Adriano: dirigida a estudiantes de Grado Medio o Superior que, cumpliendo con los requisitos económicos, no superen los requisitos académicos de otras becas.

Beca Segunda Oportunidad: orientada a jóvenes que han abandonado los estudios y desean retomarlos en Formación Profesional.

Becas MEC, del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Ayudas de la Junta de Andalucía: incluyen ayudas al transporte o desplazamiento a empresas para realizar las prácticas formativas.

Grado Superior de Mantenimiento Electrónico. / IES La Fuensanta

Proceso de admisión

La admisión para cursar alguna de estas titulaciones de Formación Profesional se realiza de forma telemática, a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, siguiendo el procedimiento y los plazos regulados por la administración educativa competente.