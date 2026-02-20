Davante Córdoba: formación profesional que impulsa el empleo real

La Formación Profesional vive uno de sus mejores momentos en España. Cada vez más estudiantes y profesionales apuestan por una vía formativa práctica, conectada con la realidad del mercado laboral y orientada al empleo desde el primer día. En ese contexto, Davante se ha consolidado como líder en formación en España y número uno en formación para el empleo, y Córdoba es hoy uno de los grandes referentes de ese modelo educativo.

Davante no entiende la FP como una alternativa, sino como una elección estratégica. Una formación rigurosa, actualizada y alineada con las necesidades reales de las empresas. Ese enfoque explica por qué, en los últimos años, los centros Davante han multiplicado el número de alumnos, y por qué actualmente cerca de 2.000 estudiantes se forman en sus centros de FP en Córdoba.

Alumnado de Davante. / Davante

La oferta formativa de Davante en la ciudad es una de las más amplias y especializadas del panorama andaluz. En el ámbito sanitario, uno de los grandes motores de empleo, se imparten ciclos como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en Farmacia y Parafarmacia, Técnico en Dietética, Técnico Superior en Higiene Bucodental, Técnico en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Técnico en Emergencias Sanitarias, así como los grados superiores de Laboratorio Clínico y Biomédico e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Formación diseñada para responder a la alta demanda de profesionales cualificados en el sector salud, con un enfoque eminentemente práctico.

Pero Davante va mucho más allá del ámbito sanitario. En Córdoba también se imparten ciclos como Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico Superior en Integración Social, Técnico en Guía en el Medio Natural, Técnico Superior en Marketing, Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Una propuesta diversa que refleja una visión clara: formar talento allí donde existe una oportunidad real de empleo.

Alumnas de Davante. / Davante

Esa visión se apoya en infraestructuras que marcan la diferencia. Davante cuenta en Córdoba con más de 2.500 metros cuadrados de instalaciones, distribuidos en tres centros de FP: Davante Córdoba Escritora, Davante Córdoba Fátima y Davante Córdoba Arena. Espacios modernos, pensados para aprender haciendo, donde la teoría se convierte rápidamente en práctica profesional.

Destacan especialmente los laboratorios totalmente equipados, el taller de Imagen para el Diagnóstico, que incorpora un simulador de rayos y un ecógrafo, y la instalación deportiva Open Arena, un espacio de referencia para los ciclos vinculados a la actividad física y el deporte. No se trata solo de tener instalaciones, sino de utilizarlas como una extensión real del aula y del futuro entorno laboral del alumno.

Alumnado de Davante. / Davante

El modelo Davante se basa en tres pilares claros: empleabilidad, especialización y acompañamiento. El objetivo no es únicamente que el alumno obtenga un título oficial, sino que salga preparado para incorporarse al mercado laboral con seguridad, competencias técnicas y experiencia práctica. Por eso, la relación con empresas, la actualización constante de los programas y el seguimiento personalizado del estudiante forman parte del ADN de la institución.

Direcciones

Davante Córdoba Escritora (Calle Escritora Ángeles López de Ayala, 7).

(Calle Escritora Ángeles López de Ayala, 7). Davante Córdoba Fátima (Avenida de la Agrupación, 22).

(Avenida de la Agrupación, 22). Davante Córdoba Arena (Calle Escritora María Goyri, Abejorreras).