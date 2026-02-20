CES Ramón y Cajal, el primer paso para incorporarse al mercado laboral

¿Qué oferta educativa ofrece el CES Ramón y Cajal a nivel de FP?

El CES Ramón y Cajal cuenta con una amplia oferta educativa concertada, ofreciendo enseñanza gratuita para 680 alumnos, a través de Ciclos Formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior que responden a las necesidades reales del entorno profesional.

En Grado Básico disponemos de las especialidades de Agro-jardinería y Composiciones Florales e Informática de Oficina. En Grado Medio ofrecemos Gestión Administrativa, Actividades Comerciales, Farmacia y Parafarmacia y Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). En Grado Superior, nuestra oferta incluye Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Integración Social, Documentación y Administración Sanitaria, Prótesis Dentales e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

Alumnado del centro. / CES Ramón y Cajal

Además de esta oferta presencial, contamos con ciclos formativos de Grado Medio en modalidad a distancia de Farmacia y Parafarmacia y Cuidados Auxiliares de Enfermería, ampliando así las posibilidades de acceso a la formación.

Todo ello está respaldado por más de 40 años de experiencia, especialmente en el sector sanitario, que nos consolidan como un centro referente en la formación de profesionales cualificados, combinando tradición, innovación y una enseñanza práctica orientada al empleo en Córdoba.

¿Qué valor añadido tiene formarse en el CES Ramón y Cajal?

El principal valor añadido del CES Ramón y Cajal es que ponemos a la persona en el centro del aprendizaje. Ofrecemos un trato cercano, personalizado y un seguimiento real y constante del alumnado, algo que marca la diferencia tanto en el rendimiento académico como en la motivación.

Contamos con un Área NEAE dirigida a la totalidad de nuestro alumnado, con independencia de que curse Grado Básico, Grado Medio o Grado Superior, garantizando atención individualizada y medidas de apoyo adaptadas a cada necesidad. Además, disponemos del apoyo de una enfermera de referencia para aquellas situaciones sanitarias que puedan requerir seguimiento o atención específica durante la etapa formativa.

El principal valor añadido del CES Ramón y Cajal es que pone a la persona en el centro del aprendizaje. / CES Ramón y Cajal

Nuestro profesorado combina experiencia docente y experiencia profesional en activo, lo que permite transmitir conocimientos útiles, actuales y aplicables desde el primer día. Además, trabajamos competencias cada vez más demandadas por las empresas: iniciativa, trabajo en equipo, comunicación, digitalización y actitud profesional.

Somos el único centro educativo privado en el que las prácticas del Ciclo Superior de Imagen para el Diagnóstico se realizan exclusivamente en hospitales y para la totalidad del alumnado, garantizando una experiencia clínica real y de máxima calidad.

Asimismo, desarrollamos programas de salud y proyectos específicos orientados a la inclusión de personas con discapacidad, menores y mujeres, reforzando nuestro compromiso social y educativo. En esta línea, destaca también la implicación y coordinación de profesionales como María Pulido, que contribuyen al acompañamiento integral de nuestro alumnado. Formarse aquí no es solo obtener un título, es prepararse de verdad para trabajar.

¿Qué novedades presenta de cara al próximo curso?

De cara al próximo curso, el CES Ramón y Cajal continúa apostando por una formación aún más conectada con la realidad profesional. La totalidad del alumnado de nuestra oferta educativa cursará sus estudios en modalidad Dual, reforzando el aprendizaje práctico en entornos reales de trabajo y aumentando sus oportunidades de empleabilidad.

Además, gracias a nuestro ya consolidado programa Erasmus+, el alumnado de toda nuestra oferta educativa podrá realizar su periodo de prácticas —de manera completa o parcial— en empresas colaboradoras en el extranjero, ampliando así su experiencia profesional y personal en un contexto internacional.

El alumnado puede realizar sus prácticas en el extranjero gracias al proyecto Erasmus+. / CES Ramón y Cajal

En este nuevo impulso formativo, la Fundación “Aprovecha el Momento” también cobra un papel destacado, desarrollando proyectos específicos enfocados en nuestro alumnado, que enriquecen su formación y fortalecen su crecimiento académico y profesional.

Asimismo, informamos de la apertura de las preinscripciones preferentes para el curso 2026/2027. En virtud del acuerdo con la Fundación “Aprovecha el Momento”, el alumnado que formalice su preinscripción podrá beneficiarse de la realización de cursos de iniciación gratuitos, como valor añadido a su futura formación.

¿Por qué se recomienda matricularse en cualquiera de las ofertas formativas del CES Ramón y Cajal de cara a encontrar un empleo?

Matricularse en cualquiera de las enseñanzas del CES Ramón y Cajal es dar un paso firme hacia la incorporación real al mercado laboral. Nuestra Formación Profesional en modalidad Dual está diseñada para que el alumnado aprenda en entornos profesionales desde el inicio, integrándose en empresas del sector y adquiriendo una experiencia práctica que marca la diferencia en su empleabilidad. Este modelo formativo, basado en la conexión directa con el tejido empresarial, se traduce en resultados reales: un alto porcentaje de nuestros estudiantes continúa desarrollando su carrera profesional en las mismas empresas donde realiza sus prácticas, reflejo de la preparación, el compromiso y la capacitación con la que finalizan su formación. Actualmente, nuestro centro cuenta con un total de 299 empresas colaboradoras.

Esta orientación al empleo se ve reforzada por un profesorado compuesto por profesionales en activo, que combinan experiencia docente y trayectoria en su propio sector. Gracias a ello, el alumnado recibe una formación actualizada, alineada con las demandas actuales del mercado y enfocada en competencias realmente valoradas por las empresas. Más de 40 años de experiencia, especialmente en el ámbito sanitario, avalan un modelo que integra tradición e innovación, enriquecido además por proyectos europeos y por la colaboración con la Fundación «Aprovecha el Momento».

Oferta educativa del centro. / CES Ramón y Cajal

En el ámbito tecnológico, ampliamos constantemente nuestras alianzas estratégicas con empresas vinculadas al desarrollo de la futura Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba, generando oportunidades formativas en un entorno de gran proyección y crecimiento. Todo ello se complementa con un firme compromiso con las empresas colaboradoras: el Centro asume íntegramente la financiación del alta en la Seguridad Social de todo el alumnado en prácticas, facilitando así la cooperación empresarial y consolidando un modelo Dual sólido, responsable y beneficioso para todas las partes.