La Fundación Unicaja abre su programa de intercambio con EEUU

El programa incluye una estancia de tres semanas conviviendo con familias estadounidenses y asistiendo a clases en centros de Arizona, Georgia y Carolina del Norte

"Becas USA" fundación Unicaja / Felipe Marín Alonso

La Fundación Unicaja ha abierto la convocatoria de sus Becas USA 2026, un programa de intercambio que permitirá a más de 100 jóvenes vivir una experiencia lingüística y educativa en EEUU. La presentación fue en el Centro Cultural de Sevilla, con la presencia de representantes de la fundación y de Aston Herencia, organización de educación internacional.

El programa incluye una estancia de tres semanas conviviendo con familias estadounidenses y asistiendo a clases en centros de Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Está dirigido a estudiantes de 14 a 17 años, que pueden optar a 10 becas completas y 70 becas parciales de 2.200 euros, además de una ayuda extra de 200 euros. También se ofrecen 25 plazas de acceso libre a precio reducido para quienes no obtengan beca.

La selección se realizará según expediente (80%) y una entrevista en inglés (20%). Las solicitudes están abiertas hasta el 20 de febrero a través de la web de Fundación Unicaja. Esta iniciativa permite que los jóvenes conozcan ciudades como Boston, Chicago, Washington o Nueva York, reforzando su formación integral y su competencia en lengua inglesa.

