Expertos en altas capacidades y familias piden en Córdoba cuidar el talento con un compromiso conjunto

Córdoba ha acogido el primer Congreso Internacional de Altas Capacidades, cita que reunió a más de 500 participantes entre modalidad presencial y en ‘streaming’, con la petición de cuidar el talento como responsabilidad colectiva.

La iniciativa, impulsada por Alccor —Asociación para el Fomento del Talento en Córdoba—, convirtió el Rectorado de la Universidad de Córdoba en un espacio de encuentro para familias, docentes y profesionales y marcó un punto de inflexión en la ciudad «porque demuestra que era un tema necesario», reconoce su presidenta, Vanessa Mediavilla.

El programa combinó ponencias magistrales, mesas de diálogo y espacios de divulgación. La catedrática de Psicología Evolutiva Silvia Sastre abordó, con respaldo científico «qué son y qué no son las altas capacidades», desmontando mitos y ofreciendo criterios para una identificación rigurosa. Una de las ideas más repetidas durante el congreso fue la necesidad de la detección temprana, ya que cuanto antes se conozcan las necesidades del alumnado, antes podrá ofrecerse una respuesta ajustada. La dimensión emocional ocupó también un lugar destacado.

Por su parte, las también psicólogas Amelia Arenas, Ana Fuensanta Hernández, Cristina Márquez y Jana Martínez-Piqueras reflexionaron sobre el impacto que una falta de acompañamiento puede tener en la infancia y la adolescencia con alta capacidad. «Sin comprensión y apoyo adecuado, el impacto puede ser negativo; con un entorno adecuado, el desarrollo es saludable», subrayó Mediavilla.

En el bloque educativo, Marta Tourón, Teresa Fernández, Paloma Merello y Silvia Sastre analizaron «cómo transformar la escuela desde la evidencia», apostando por la flexibilización real, el enriquecimiento curricular planificado y la formación docente específica. La necesidad de modelos didácticos basados en datos y no en intuiciones fue una de las demandas más compartidas. Hubo además intervenciones muy emotivas.

Tres cordobeses de 10, 13 y 14 años relataron cómo viven su día a día en la escuela, expresando las dificultades que encuentran: temor a equivocarse, miedo a ser juzgados o la frustración de que su pensamiento vaya más rápido que su capacidad para escribir. «Muchas veces no dicen lo que piensan por miedo a que se rían de ellos», recogió la organización, poniendo voz a una realidad que suele pasar inadvertida.

Conclusiones

El congreso concluyó con una mirada humana y de futuro. Se creará una mesa de trabajo con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP, con el fin de avanzar en soluciones estables y sostenidas en el tiempo. «Ser referente en altas capacidades es cuidar el talento y el talento es el futuro de la sociedad», afirmó Mediavilla, convencida de que Córdoba ha abierto una puerta esencial: la de construir un espacio de trabajo y compromiso conjunto.