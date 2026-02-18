Concurso de dibujo y pintura
La Diputación comunica los ganadores de ‘El paisaje de Córdoba’
La Fundación Rafael Botí distingue a alumnos de Primaria y ESO con premios artísticos
R. HITA
La Diputación de Córdoba ha dado a conocer el palmarés del concurso de dibujo y pintura ‘El paisaje de la provincia de Córdoba’, organizado por la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. El certamen, dirigido a alumnado de Primaria, ESO y aulas especiales, busca que los estudiantes plasmen de forma artística su visión del entorno natural, urbano y arquitectónico de la provincia, coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento del pintor Rafael Botí.
En 1º y 2º de Primaria, el primer premio ha sido para ‘Córdoba desde el sur’, del Guadalquivir (El Carpio); el segundo para ‘Patios y arcos de la Mezquita’, del Mediterráneo; y el tercero para ‘La sierra’, del Fuente del Moral (Rute).
En 3º y 4º, el único galardón ha recaído en ‘Pintando mi patio’, también del CEIP Mediterráneo.
En 5º y 6º de Primaria, el primer premio ha sido para ‘La Mezquita, más que columnas’, del CEIP Carlos III (La Carlota); el segundo, para ‘Puente romano’, del Mediterráneo; y el tercero, para ‘El Chorraero’, del Fuente del Moral.
En 1º y 2º de la ESO, la obra ganadora ha sido ‘La casa patio’, del IES Maimónides; el segundo para ‘Plaza del Ayuntamiento’, del IES Nuestra Señora de la Estrella (Villa del Río), y dos terceros premios para ‘El paisaje de mi tierra, Montoro’, del IES Santos Isasa, y ‘Paisaje cordobés’, del centro Compañía de María (Puente Genil).
Por último, en 3º y 4º, el jurado ha distinguido ‘Microcosmos’, del IES Guadalquivir (El Carpio); ‘Vista de Montoro’, del IES Santos Isasa; y ‘La vigía molinera’, del IES Señora de la Estrella. n
