Organiza la exposición ‘ArTEA’
El colegio La Milagrosa conciencia sobre el autismo con una gala
Alumnos de 6 a 12 años realizan trabajos para expresar qué significa para ellos el trastorno
V. RECUERDA
El colegio La Milagrosa de Córdoba continúa con su proyecto ‘La Milagrosa TEAma’ para colaborar con la asociación Autismo Córdoba. Dentro de esta iniciativa, la Diputación de Córdoba acogió el pasado viernes la exposición de arte ‘ArTEA’, creada por alumnos de 6 a 12 años de centros educativos, trabajos en los que expresaron qué significa el autismo para ellos.
En dicha gala se agradeció a los alumnos, familiares y profesorado de las diferentes escuelas y centros participantes la sensibilidad mostrada a la hora de reflejar qué es y que significa el autismo desde los ojos y visión de un niño de Primaria.
Esta iniciativa forma parte del proyecto de aprendizaje y servicio ‘La Milagrosa TEAma’ que el colegio lleva a cabo desde inicio de este curso académico. En esta gala fueron reconocidas a su vez empresas, asociaciones y obras sociales que han colaborado con el colegio La Milagrosa para poder llevar a cabo un aula TEA en su centro y dotar de talleres de musicoterapia y sesiones multisensoriales al alumnado, entre las que se encuentra la obra social Música para Ángeles de la hermandad del Císter.
Asimismo, alumnos de la asociación de Autismo Córdoba y de los colegios La Piedad y La Milagrosa fueron reconocidos y premiados por sus trabajos creativos respecto a la temática: «Cómo ve un niño el autismo». Por otro lado, pudo disfrutarse de la actuación de alumnos con autismo que reciben sesiones de musicoterapia en La Milagrosa, así como del baile de Sandra, una joven usuaria de Autismo Córdoba.
- El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- El Rally Sierra Morena ya tiene recorrido: más de 200 kilómetros serán cronometrados
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada
- Los Baños de Popea, en imágenes