El colegio La Milagrosa conciencia sobre el autismo con una gala

El colegio La Milagrosa de Córdoba continúa con su proyecto ‘La Milagrosa TEAma’ para colaborar con la asociación Autismo Córdoba. Dentro de esta iniciativa, la Diputación de Córdoba acogió el pasado viernes la exposición de arte ‘ArTEA’, creada por alumnos de 6 a 12 años de centros educativos, trabajos en los que expresaron qué significa el autismo para ellos.

En dicha gala se agradeció a los alumnos, familiares y profesorado de las diferentes escuelas y centros participantes la sensibilidad mostrada a la hora de reflejar qué es y que significa el autismo desde los ojos y visión de un niño de Primaria.

Esta iniciativa forma parte del proyecto de aprendizaje y servicio ‘La Milagrosa TEAma’ que el colegio lleva a cabo desde inicio de este curso académico. En esta gala fueron reconocidas a su vez empresas, asociaciones y obras sociales que han colaborado con el colegio La Milagrosa para poder llevar a cabo un aula TEA en su centro y dotar de talleres de musicoterapia y sesiones multisensoriales al alumnado, entre las que se encuentra la obra social Música para Ángeles de la hermandad del Císter.

Asimismo, alumnos de la asociación de Autismo Córdoba y de los colegios La Piedad y La Milagrosa fueron reconocidos y premiados por sus trabajos creativos respecto a la temática: «Cómo ve un niño el autismo». Por otro lado, pudo disfrutarse de la actuación de alumnos con autismo que reciben sesiones de musicoterapia en La Milagrosa, así como del baile de Sandra, una joven usuaria de Autismo Córdoba.