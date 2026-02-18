La Aduana recibe un premio regional por sus buenas prácticas de igualdad

La residencia escolar La Aduana de Córdoba ha recibido el primer premio como Centro Promotor de Buenas Prácticas en Coeducación e Igualdad en el sexto Congreso Andaluz de Coeducación, celebrado en Torremolinos, bajo el lema «Igualdad que se vive, se aprende y se comparte». El reconocimiento, otorgado por las consejerías de Inclusión Social y de Desarrollo Educativo, sitúa al centro cordobés como «referente autonómico por su modelo integral de convivencia en igualdad las 24 horas del día».

El proyecto distinguido, De la igualdad formal a la igualdad vivida: un modelo integral de coeducación en la convivencia, se desarrolla desde el curso 2021-2022 y se basa en una intervención estructural que transforma la cultura institucional, las relaciones entre el alumnado y el uso de los espacios comunes. El trabajo partió de un diagnóstico que detectó prácticas normalizadas de desigualdad, como la ocupación desigual de zonas compartidas, la escasa visibilidad de las alumnas o la presencia de conductas de control en relaciones adolescentes.

A partir de este análisis, la residencia articuló un modelo apoyado en cinco dimensiones: cultura institucional, prevención de violencia de género, educación emocional y sexual, empoderamiento femenino y coeducación corporal.

Méritos

Una de sus innovaciones es la creación del Índice Global de Coeducación de La Aduana, herramienta que permite medir periódicamente el impacto del proyecto en cuatro ámbitos: cultura coeducativa, prevención y seguridad, empoderamiento femenino y masculinidades corresponsables. Desde su implantación, el índice ha pasado de 51 puntos a 76, reflejando una evolución en percepción de igualdad y convivencia.

El centro ha desarrollado además iniciativas culturales y de participación comunitaria, como el Museo Didáctico Interactivo ‘Mujer andaluza, arte y cultura’, la revista ‘Aduánate’, la campaña visual «Del negro al violeta», así como la creación del Punto y el Buzón Violeta. El director de la residencia, Andrés Ángel González, subrayó que el premio reconoce «un trabajo silencioso y constante» y recordó que la igualdad «debe respirarse en el centro y se construye en cada conversación, cada conflicto mediado y cada espacio compartido».

El sexto Congreso Andaluz de Coeducación contó también con presencia cordobesa en el apartado de comunicaciones. Entre ellas destacó la exposición del estudio «Evolución de la representación de la mujer en la publicidad: desde el siglo XX a nuestros días», presentado por Rafael Moreno Díaz, del CEIP Mediterráneo de Córdoba, y María del Mar Martínez Castro, del CEIP Inmaculada del Voto de Bujalance.

Esta aportación analizó los cambios en la imagen femenina en la publicidad a lo largo del último siglo, en un contexto en el que la igualdad se aborda desde múltiples miradas educativas.

Museo interactivo

Además, durante el congreso, el propio Andrés Ángel González presentó la iniciativa del museo interactivo impulsado junto al alumnado y expuso la campaña en redes sociales «De negro a violeta», mostrando el potencial de la residencia para convertir la vida cotidiana en un espacio de aprendizaje en igualdad. n