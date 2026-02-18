Edición 2026
Abierto el plazo del concurso escolar ‘Andalucía en un mapa’
La entrega de solicitudes está abierta hasta el 25 de marzo
V. R.
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha puesto en marcha una nueva edición del concurso escolar ‘Andalucía en un mapa’ para 2026, una iniciativa que busca acercar al alumnado andaluz a la cartografía y la estadística como herramientas clave para comprender y representar su territorio.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se enmarca en el Plan Estadístico y Cartográfico 2023 2029, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre la realidad demográfica, social y ambiental de la comunidad mediante información rigurosa y accesible.
El certamen, dirigido a centros educativos de toda Andalucía, invita a los estudiantes a elaborar trabajos creativos basados en el uso de datos y herramientas geográficas. Estos proyectos deberán superar previamente una fase interna en cada centro y, una vez seleccionados, presentarse a la fase final acompañados de los anexos oficiales. El plazo de entrega de solicitudes está abierto hasta el 25 de marzo, pudiendo registrarse los trabajos de manera presencial o electrónica cuando tengan formato digital.
