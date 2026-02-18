Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierto el plazo del concurso escolar ‘Andalucía en un mapa’

La entrega de solicitudes está abierta hasta el 25 de marzo

V. R.

Córdoba

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha puesto en marcha una nueva edición del concurso escolar ‘Andalucía en un mapa’ para 2026, una iniciativa que busca acercar al alumnado andaluz a la cartografía y la estadística como herramientas clave para comprender y representar su territorio.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se enmarca en el Plan Estadístico y Cartográfico 2023 2029, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre la realidad demográfica, social y ambiental de la comunidad mediante información rigurosa y accesible.

El certamen, dirigido a centros educativos de toda Andalucía, invita a los estudiantes a elaborar trabajos creativos basados en el uso de datos y herramientas geográficas. Estos proyectos deberán superar previamente una fase interna en cada centro y, una vez seleccionados, presentarse a la fase final acompañados de los anexos oficiales. El plazo de entrega de solicitudes está abierto hasta el 25 de marzo, pudiendo registrarse los trabajos de manera presencial o electrónica cuando tengan formato digital.

