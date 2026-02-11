La Junta destina casi 4 millones de euros para complementos de proyectos de FP

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha convocado proyectos específicos de formación complementaria extracurricular destinados a reforzar las competencias profesionales y la empleabilidad del alumnado que está cursando grados D —ciclos formativos de grado básico, medio y superior— o titulaciones Logse.

La iniciativa cuenta con una dotación global de 3,8 millones de euros en una apuesta clara por mejorar la formación específica del alumnado de FP acercándolos a la realidad del mercado laboral.

Los centros docentes públicos interesados podrán presentar un proyecto específico por cada grado D o un único proyecto que agrupe varios ciclos de la misma familia profesional impartidos en el centro.

Para acercar la realidad del mercado laboral al itinerario formativo del alumnado, los centros contarán con la participación activa de empresas de distintos sectores productivos, y de otras empresas que por su actividad principal estén habilitadas para impartir la formación específica requerida para el refuerzo de las competencias profesionales y mejora de la empleabilidad del alumnado.