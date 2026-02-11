La iniciativa titulada ‘La Milagrosa TEAma’ une arte e inclusión en clase

El colegio La Milagrosa ha puesto en marcha una nueva edición del proyecto ‘La Milagrosa TEAma’, una iniciativa educativa que culminará en el Concurso ‘AR TEA: Cómo ven los niños el autismo a través del arte’, creado para sensibilizar sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde una mirada respetuosa, creativa y humana. La propuesta, organizada por el propio centro, con la participación a su vez del colegio La Piedad y la asociación Autismo Córdoba, se enmarca en un proceso anual de actividades formativas, talleres artísticos y experiencias de convivencia para promover la inclusión real dentro y fuera de las aulas.

El evento final tendrá lugar este viernes en la Diputación, donde se celebrará una exposición con todas las obras ganadoras y una gala educativa con intervenciones del alumnado, actuaciones musicales y de baile, entrega de premios y un encuentro de convivencia entre familias y participantes.

Esta jornada pretende convertir la creatividad infantil en un puente para comprender y valorar la diversidad, apoyando también la labor de Autismo Córdoba mediante un donativo solidario de acceso, destinado al proyecto y a la asociación colaboradora. El certamen incluye una fase de sensibilización previa en cada centro, breves sesiones sobre el TEA impartidas por profesionales y la creación de obras artísticas donde el alumnado reflexiona sobre la convivencia, la empatía y las distintas formas de comprender el mundo. Se seleccionarán los trabajos más destacados por curso, valorando el mensaje inclusivo, la creatividad y el esfuerzo.

Más allá del resultado, el proyecto persigue sembrar una cultura escolar basada en el respeto, buen trato y las redes de apoyo entre centros educativos y familias. En esta línea, La Milagrosa anima a participar y acompañar el proceso, recordando que la educación inclusiva se enseña con palabras y gestos compartidos que dan vida a iniciativas como ésta, donde el arte se convierte en forma de aprender a mirarnos con comprensión.