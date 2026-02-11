Apoyo a escolares con autismo
La iniciativa titulada ‘La Milagrosa TEAma’ une arte e inclusión en clase
El certamen ‘AR TEA’ reunirá a alumnado, familias y asociaciones en una cita artística
V. Recuerda
El colegio La Milagrosa ha puesto en marcha una nueva edición del proyecto ‘La Milagrosa TEAma’, una iniciativa educativa que culminará en el Concurso ‘AR TEA: Cómo ven los niños el autismo a través del arte’, creado para sensibilizar sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde una mirada respetuosa, creativa y humana. La propuesta, organizada por el propio centro, con la participación a su vez del colegio La Piedad y la asociación Autismo Córdoba, se enmarca en un proceso anual de actividades formativas, talleres artísticos y experiencias de convivencia para promover la inclusión real dentro y fuera de las aulas.
El evento final tendrá lugar este viernes en la Diputación, donde se celebrará una exposición con todas las obras ganadoras y una gala educativa con intervenciones del alumnado, actuaciones musicales y de baile, entrega de premios y un encuentro de convivencia entre familias y participantes.
Esta jornada pretende convertir la creatividad infantil en un puente para comprender y valorar la diversidad, apoyando también la labor de Autismo Córdoba mediante un donativo solidario de acceso, destinado al proyecto y a la asociación colaboradora. El certamen incluye una fase de sensibilización previa en cada centro, breves sesiones sobre el TEA impartidas por profesionales y la creación de obras artísticas donde el alumnado reflexiona sobre la convivencia, la empatía y las distintas formas de comprender el mundo. Se seleccionarán los trabajos más destacados por curso, valorando el mensaje inclusivo, la creatividad y el esfuerzo.
Más allá del resultado, el proyecto persigue sembrar una cultura escolar basada en el respeto, buen trato y las redes de apoyo entre centros educativos y familias. En esta línea, La Milagrosa anima a participar y acompañar el proceso, recordando que la educación inclusiva se enseña con palabras y gestos compartidos que dan vida a iniciativas como ésta, donde el arte se convierte en forma de aprender a mirarnos con comprensión.
