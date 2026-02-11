El colegio Sagrado Corazón de Córdoba conciencia sobre las enfermedades raras

El colegio Sagrado Corazón de Córdoba ha convertido el aprendizaje en compromiso real a través del proyecto ‘Hilando Esperanza’, una propuesta de aprendizaje-servicio desarrollada por el alumnado de 6º de Primaria para dar visibilidad a las enfermedades raras y movilizar a toda la comunidad educativa. La iniciativa se enmarca en la metodología ‘Design for Change’, que impulsa a los estudiantes a detectar una necesidad social y actuar de forma directa para mejorarla.

El proyecto culminará el 26 de febrero con una gran convocatoria ciudadana prevista en el Puente Romano, con un abrazo simbólico a la Mezquita Catedral y un acto institucional junto a autoridades educativas y entidades que trabajan por estas patologías, como es el Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (Craer), con sede en Córdoba.

Para garantizar una participación masiva, el alumnado ha solicitado hasta 2.000 camisetas e invitado a otros centros a unirse, recordando que en muchos colegios hay niños y niñas que conviven con patologías poco frecuentes.

Los estudiantes han demostrado una comprensión profunda del sentido pedagógico del proyecto: unir conocimiento, empatía y acción. Explican que «aprendemos haciendo un bien y eso es lo que más alegría nos da», y destacan la dimensión social de su trabajo: «Este proyecto nos enseña mucho; pero lo más importante es que ayudamos a visibilizar a las familias con alguna enfermedad rara y su realidad», recalcan.

Conscientes del fin que desean, afirman también que lograr tener «un gran impacto mediático, ya sea local, provincial, regional o incluso nacional, es fundamental para el objetivo de esta iniciativa», y se muestran comprometidos con la sensibilización directa: «Montamos mesas informativas para dar a conocer más esta causa».

Educación en valores

La dirección de este colegio subraya que se trata de una actividad escolar y de una experiencia educativa en valores, donde el alumnado puede vivir en primera persona la solidaridad, la empatía y el compromiso social. Las familias que conviven con enfermedades raras han pedido visibilidad y el colegio se ha propuesto convertirse en su altavoz. Ver a la comunidad unida en torno a esta causa constituye, en palabras del propio centro, «el mayor mensaje de esperanza», destaca el colegio Sagrado Corazón. Como recuerda en una carta la estudiante Carla, portavoz de su clase, el objetivo final es claro: que nadie quede al margen y que Córdoba muestre, una vez más, que la educación puede transformar realidades.