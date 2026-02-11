Educación en valores
El colegio Miralbaida impulsa una donación de sangre solidaria
El colegio público organizó una colecta, junto al Centro de Transfusión, abierta al barrio
R. H.
El CEIP Miralbaida de Córdoba demuestra, a través de su última iniciativa, que educar significa también comprometerse con la vida. El centro organizó, en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, una donación de sangre el pasado lunes, que estuvo abierta a todas las personas adultas de su comunidad educativa y barrio. Bajo mensajes claros y directos como «Dona sangre, regala vida» o «Un pequeño gesto puede salvar hasta tres vidas», el colegio invitó a participar en una actividad que trasciende lo sanitario para convertirse en un ejercicio de educación en valores, donde la solidaridad ocupa un lugar central en su proyecto educativo.
La organización recordó que cada donación puede marcar la diferencia y que, según recogen las palabras del propio cartel, «hoy puedes ser el héroe de alguien». El CEIP Miralbaida subraya su papel como espacio de ciudadanía responsable, reforzando la idea de que la escuela transmite conocimientos, pero también promueve gestos que construyen comunidad. «Nuestro centro ayuda a cuidar y atender a personas que lo necesitan», recuerda el centro, convencido de que iniciativas como ésta inspiran al alumnado a comprender la importancia del compromiso social desde edades tempranas.
Con esta campaña, el colegio convirtió un acto de generosidad anónimo en oportunidad para que familias, docentes y personal del centro sumen esfuerzos y mantengan vivo el pulso de la solidaridad. Porque «juntos hacemos del colegio un lugar donde late la vida», añadieron fuentes del colegio.
