Las pruebas de acreditación del B2 para Bachillerato serán en abril

Las pruebas de acreditación del nivel B2 en inglés, francés y alemán para alumnos de segundo de Bachillerato que cursan estudios este año serán el 14 y 15 de abril de 2026. Entre el 16 y 17 serán las pruebas de reserva. Estas sesiones de reserva se activan en caso de que haya más de 20 alumnos por sesión; que la sesión ordinaria coincida con días festivos en la localidad donde se ubique el instituto o la escuela de idiomas; o por supuestos de causa de fuerza mayor, entendidos como circunstancias «externas, imprevisibles o inevitables».

Las calificaciones se conocerán el 15 de mayo a través del programa iPasen y cada centro hará coincidir el inicio de la prueba con el comienzo del segundo tramo de su horario lectivo, según recoge el BOJA.

Así, la prueba de comprensión de textos escritos tendrá una duración de 75 minutos; la de comprensión oral, 45 minutos y «la producción y coproducción de textos escritos y mediación escrita», 75 minutos. Todas estas directrices son de aplicación en los institutos de enseñanza secundaria «autorizados para impartir la materia Preparación para la certificación en inglés, francés y alemán», y en las escuelas oficiales de idiomas a las que dichos centros estén adscritos.

Cuatro de cada diez universitarios andaluces tienen ya acreditado el nivel de inglés B2, un requisito que, a partir de octubre de 2029, será obligatorio para poder graduarse en cualquier universidad -pública y privada- de Andalucía.

Según legislación en trámite, «el nivel requerido para la obtención de títulos universitarios oficiales nunca ser inferior al nivel B2 de acuerdo con la clasificación establecida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas».

A tal efecto, tanto institutos como universidades pueden integrar enseñanzas de idiomas en los planes de estudios y potenciarlas en sus planes de fomento del plurilingüismo.