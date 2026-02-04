Jornada festiva y formativa a favor de la escuela pública

La Fampa Córdoba y la Plataforma de AMPA y AFA Niñ@s del Sur, junto a otras asociaciones educativas, celebran el próximo 21 de febrero la Fiesta de la Escuela Pública en el CEIP Fernán Pérez de Oliva, una jornada abierta a toda la comunidad educativa. El encuentro ofrecerá talleres didácticos, mesas formativas y juegos colaborativos, además del taller lúdico «Circo en familia».

Para participar, es necesario inscribirse a través de un formulario habilitado por la organización al que acceder a través de sus webs y redes sociales. La cita está diseñada como un espacio formativo, de entretenimiento y convivencia que sirve, al tiempo, para poner en valor la escuela pública y reivindicar inversión en ella y su cuidado.