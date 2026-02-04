Decimocuarta edición
'Ingenios en ruta' llega a más de 1.200 estudiantes de 42 centros
La iniciativa de la Universidad de Córdoba permite participar en talleres científicos
V. R.
Más de 1.200 estudiantes cordobeses de 42 centros educativos han participado en los talleres científicos realizados en el marco de la 14ª edición de Ingenios en Ruta, una actividad de fomento de las vocaciones científicas, coordinada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba y en la que personal investigador de la institución ha trasladado sus laboratorios, materiales y mesas de trabajo a las aulas.
Así, 90 investigadoras e investigadores de áreas tan diversas como la historia, la salud, la ingeniería, la enfermería, la botánica, la genética o la educación, entre otras, se han trasladado a 18 localidades diferentes para impartir un total de 49 talleres, 24 en Córdoba capital y, en línea con la estrategia de desarrollo territorial de la universidad, 25 en pueblos de la provincia (Adamuz, Aguilar de la Frontera, Baena, Benamejí, Doña Mencía, El Palomar, Fernán Núñez, Guadalcázar, Iznájar, Lucena, Montilla, Montoro, Pedro Abad, Pozoblanco, Puente Genil, Villanueva de Córdoba y Villaviciosa de Córdoba).
Ideados por el propio personal de 17 grupos de investigación de la UCO y puestos a punto con el asesoramiento del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, los talleres han permitido que alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos conozcan, entre otras cuestiones, cómo los robots y la inteligencia artificial ayudan en la agricultura, cómo el aceite de oliva es un aliado frente al envejecimiento de las células, cómo se comunican los linces, cómo sensores ubicados en los satélites pueden detectar el estado de salud de los bosques, cómo las hormonas influyen en el proceso de reproducción o qué papel juega la literatura a la hora de imaginar el futuro y transformar la sociedad. El alumnado tendrá la oportunidad de desarrollar sus propios proyectos científicos y resolver retos propuestos por quienes les han impartido los talleres. Lo harán en el marco del certamen ‘El reto del saber’, cuya final se celebrará en la gala central de la Noche Europea de los Investigadores de septiembre de 2026.
