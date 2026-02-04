El hospital Reina Sofía de Córdoba muestra su labor a alumnos de Bachillerato y FP

El programa de visitas escolares del hospital universitario Reina Sofía acaba de arrancar con la participación de los IES Inca Garcilaso (Montilla) y La Jara (Villanueva de Córdoba), cuyos estudiantes han sido los primeros en recorrer distintas áreas del centro sanitario. La actividad, vigente desde hace cerca de dos décadas según explica Amparo Lopera, subderectora de Enfermería, vuelve a abrir las puertas del hospital a alumnado de Bachillerato y Formación Profesional de la provincia.

En total, 18 centros educativos pasarán entre enero y mayo por las instalaciones del hospital para conocer la complejidad del sistema sanitario y la diversidad de profesionales que lo sostienen. «Queremos que los jóvenes tengan una visión real de lo que es un hospital por dentro», destaca Lopera, quien se encarga de dar la bienvenida a los grupos y contextualizar la visita. La jornada comienza siempre en el salón de actos, donde se presenta la envergadura del centro y su papel como hospital de tercer nivel. Allí se abordan también aspectos clave como el programa de trasplantes y la relación directa entre asistencia e investigación, gracias al trabajo conjunto con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Cordoba (Imibic). «La investigación está a pie de cama; aquí se investiga y lo aprendido vuelve al paciente», subraya Lopera.

Posteriormente, los grupos acceden a varias unidades especialmente preparadas para recibirlos: urgencias, radiodiagnóstico, cardiología, análisis clínicos, quirófanos, anatomía patológica o áreas no asistenciales como esterilización y lavandería. Cada visita se adapta al perfil académico del alumnado, algo que permite acercar vocaciones y resolver dudas. Entre los espacios que más impacto generan están los quirófanos y la sala de cateterismos. La colaboración de profesionales jubilados, que acompañan a los grupos y abren las unidades durante el recorrido, es una de las incorporaciones más valoradas en los últimos años.