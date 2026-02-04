La escuela que siembra paz y teje caminos de convivencia

En un contexto internacional, marcado por incertidumbres y conflictos, los centros educativos de Córdoba reivindicaron de nuevo su papel como espacios que protegen, acompañan y siembran convivencia, durante la reciente celebración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia.

El CEIP Obispo Osio convirtió sus pasillos en un mapa de emociones y reflexiones: mensajes como «El autoconocimiento es la base de la paz» o «Responsabilidad y afecto construyen la paz» acompañaron dibujos de manos entrelazadas y palomas que simbolizaban la necesidad de recuperar vínculos en un mundo a veces fragmentado. El centro apostó por la educación emocional como terreno fértil para la convivencia.

En el CEIP Hernán Ruiz el Día de la Paz se vivió como experiencia compartida. Cada alumno escribió un mensaje de paz que introdujo en un globo para ser descubierto por otro compañero. Entre música —con unos alumnos interpretando el ‘Canon Dona Nobis Pacem’, de Mozart—, lecturas y juegos, los globos se convirtieron en cápsulas de esperanza que provocaron sonrisas, encuentros y búsquedas emocionadas por el patio.

Los centros cordobeses se convierten en refugios en los que convivencia, empatía y educación en valores se hacen visibles

Por su parte, el IES Galileo Galilei articuló su apuesta por la paz a través de talleres de creatividad y afecto: pulseras de colores hechas en el aula específica y de 3º de ESO, un mural de huellas y nombres y juegos cooperativos que evidenciaron que la paz también se entrena y se practica. Cada pulsera fue un gesto simbólico de cuidado.

El colegio Miralbaida también se sumó a los actos por el Día de la Paz. / CÓRDOBA

En Hornachuelos, el IES Duque de Rivas se vio obligado a suspender su gran jornada deportiva y de convivencia por el mal estado de las instalaciones municipales, pero transformó la adversidad en oportunidad: lecturas compartidas y un gran mural suspendido en la entrada recordaron que la paz también consiste en adaptarse, buscar alternativas y mantener vivo el espíritu comunitario.

De otro lado, en el CEIP Al Ándalus, tras trabajar el cuento ‘Las estrellas de mar’, el alumnado creó un mural y participó en la segunda Carrera Solidaria por la Paz, cuya recaudación se destinó a la asociación Sonrisas de Lunares. La jornada acabó con la lectura de un manifiesto y una emotiva actuación musical en lengua de signos.

Otros centros

El IES Medina Azahara centró su mensaje en reconocer violencias cotidianas: las que hieren sin estruendo, hechas de bromas que duelen, silencios o exclusiones. El centro defendió la mediación como herramienta para cuidarse y escucharse, recordando que la paz empieza cuando alguien se atreve a decir: «oye, eso no está bien».

Iniciativa desarrollada en el IES Galileo Galilei. / CÓRDOBA

El CEIP Miralbaida buscó la «fórmula de la paz»: paciencia, empatía, acogida, igualdad, escucha, respeto y cuidado del entorno. En su peculiar ‘coctelera pedagógica’, estas actitudes se mezclaron para recordar que allí donde se practican, «suena la música de la paz».

Otro centro que realizó actividades fue el colegio La Piedad. Alumnado de todas las etapas salió a la calle para expresar mensajes que invitan a la reflexión, con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la importancia de promover una cultura de paz.

Trabajos realizados por los centros educativos de Fernán Núñez. / CÓRDOBA

La residencia escolar La Aduana se centró en la educación en valores, con el proyecto ‘Conociendo a Kilema’, en el que la música se convirtió en un vehículo de convivencia y respeto.

Finalmente, en Fernán Núñez los dos colegios (Fernando Miranda y Álvaro Cecilia) y los tres centros de Educación Secundaria (Francisco de los Ríos, Miguel Crespo y CES Greguerías) también se unieron en torno al Día de la Paz, en un acto central celebrado en el paseo de Santa Marina.