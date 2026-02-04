Iniciativa educativa benéfica
El colegio La Piedad organiza su cuarta carrera virtual solidaria
Las aportaciones, abiertas hasta el 28 de febrero, son para un proyecto en Timor-Leste
R. H.
Esta semana se está celebrando la cuarta edición de la carrera virtual solidaria del colegio Nuestra Señora de la Piedad de Córdoba. La iniciativa invita a sumar kilómetros desde cualquier lugar del mundo para apoyar un proyecto benéfico: la construcción de un centro de formación técnica en Timor-Leste, en el sudeste asiático. El colegio tiene una propuesta que forma parte de su identidad educativa, con ediciones dedicadas a causas sociales en todo el planeta. La dinámica es sencilla: cualquier persona puede participar corriendo, caminando, nadando, paseando o en bicicleta hasta el 6 de febrero, mientras que las aportaciones solidarias permanecen abiertas hasta el 28 de febrero.
El espíritu de la carrera está en ese gesto simple de sumar distancia: la solidaridad convertida en movimiento, en pasos que conectan Córdoba con un territorio situado a 13.900 kms. En Timor-Leste, el proyecto educativo al que se destinarán los fondos busca ampliar las oportunidades formativas de su población mediante capacitación técnica, una clave para el desarrollo social del país. La inscripción sigue abierta, y se puede contribuir a través de bizum 03344 o transferencia bancaria ES85 0075 0010 0707 0369 8219.
