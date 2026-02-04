Iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba y del IES López Neyra
'Callejugando' trata de recuperar en Córdoba el fomento por el juego libre
El programa municipal inicia su recorrido por los distritos, impulsando el ocio inclusivo, la convivencia entre colegios y la recuperación del espacio público
V. R.
Las calles de Córdoba comienzan a llenarse de una bonita estampa: niños y niñas jugando libremente en espacios públicos, conviviendo sin prisa y sin coches. Con el arranque, ayer, de ‘Callejugando’, el programa educativo impulsado por el IES López Neyra, junto a la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, la ciudad refuerza el enérgico latido infantil al aire libre. Más allá de rescatar juegos antiguos, se trata de «recuperar el derecho a jugar en la calle como un gesto social, educativo y comunitario». El programa educativo es ejemplo de la FP Dual, gracias al papel del alumnado de ciclos formativos del IES López Neyra. Sus estudiantes dinamizan actividades inclusivas y actúan como guías de seguridad vial y diseñadores de nuevos juegos creados para este proyecto. Entre ellos figura ‘Cordoball’, una propuesta que rompe con los deportes convencionales y que apuesta por la participación de todos sin criterios competitivos.
‘Callejugando’ persigue un objetivo sencillo y, a la vez, transformador: que las calles de Córdoba vuelvan a ser espacios de encuentro seguros y diversos. En cada actuación participan escolares de distintos centros y distritos, mezclados deliberadamente para favorecer la convivencia y garantizar el reparto de los colegios en las actividades. La regla fundamental es sencilla pero valiosa: compartir el espacio público sin exclusiones.
El programa contempla siete citas distribuidas por la ciudad, cada una con una temática diferente y un enclave escogido para garantizar accesibilidad, convivencia y dinamización de barrios. En la periferia este, la propuesta prevista es «Todos y todas cuentan a la hora de jugar». Los jardines y el espacio Escénico de Alcolea se transformarán en un gran patio al aire libre donde creatividad, inclusión y aprendizaje convivirán sin necesidad de pizarras.
En las próximas semanas, ‘Callejugando’ recorrerá Poniente Norte, Distrito Sur, Norte, Sureste, Poniente Sur y Centro, donde cerrará la edición el 8 de mayo con la actividad «Europa unida por el juego». Varias de estas citas contarán, además, con la participación de un grupo Erasmus procedente de Noruega, integrado por 22 estudiantes y tres docentes.
La organización ha establecido un máximo de 225 alumnos por encuentro para mantener el enfoque pedagógico y asegurar que la convivencia sea real y equilibrada.
Con este arranque, ‘Callejugando’ reafirma su vocación: devolver el juego a la calle y, con él, la oportunidad de que la infancia ocupe el espacio público como un derecho y no como un privilegio, destaca la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba.
