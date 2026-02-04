'Callejugando' trata de recuperar en Córdoba el fomento por el juego libre

Las calles de Córdoba comienzan a llenarse de una bonita estampa: niños y niñas jugando libremente en espacios públicos, conviviendo sin prisa y sin coches. Con el arranque, ayer, de ‘Callejugando’, el programa educativo impulsado por el IES López Neyra, junto a la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, la ciudad refuerza el enérgico latido infantil al aire libre. Más allá de rescatar juegos antiguos, se trata de «recuperar el derecho a jugar en la calle como un gesto social, educativo y comunitario». El programa educativo es ejemplo de la FP Dual, gracias al papel del alumnado de ciclos formativos del IES López Neyra. Sus estudiantes dinamizan actividades inclusivas y actúan como guías de seguridad vial y diseñadores de nuevos juegos creados para este proyecto. Entre ellos figura ‘Cordoball’, una propuesta que rompe con los deportes convencionales y que apuesta por la participación de todos sin criterios competitivos.

‘Callejugando’ persigue un objetivo sencillo y, a la vez, transformador: que las calles de Córdoba vuelvan a ser espacios de encuentro seguros y diversos. En cada actuación participan escolares de distintos centros y distritos, mezclados deliberadamente para favorecer la convivencia y garantizar el reparto de los colegios en las actividades. La regla fundamental es sencilla pero valiosa: compartir el espacio público sin exclusiones.

El programa contempla siete citas distribuidas por la ciudad, cada una con una temática diferente y un enclave escogido para garantizar accesibilidad, convivencia y dinamización de barrios. En la periferia este, la propuesta prevista es «Todos y todas cuentan a la hora de jugar». Los jardines y el espacio Escénico de Alcolea se transformarán en un gran patio al aire libre donde creatividad, inclusión y aprendizaje convivirán sin necesidad de pizarras.

En las próximas semanas, ‘Callejugando’ recorrerá Poniente Norte, Distrito Sur, Norte, Sureste, Poniente Sur y Centro, donde cerrará la edición el 8 de mayo con la actividad «Europa unida por el juego». Varias de estas citas contarán, además, con la participación de un grupo Erasmus procedente de Noruega, integrado por 22 estudiantes y tres docentes.

La organización ha establecido un máximo de 225 alumnos por encuentro para mantener el enfoque pedagógico y asegurar que la convivencia sea real y equilibrada.

Con este arranque, ‘Callejugando’ reafirma su vocación: devolver el juego a la calle y, con él, la oportunidad de que la infancia ocupe el espacio público como un derecho y no como un privilegio, destaca la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba.