Edición nacional
Abierto el Concurso de Pintura del IES Luis Carrillo de Sotomayor
El concurso de pintura ofrece tres premios: 3.000 euros en categoría nacional, 700 en la local y 100 en material escolar para la categoría infantil juvenil
V. R.
El IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena vuelve a impulsar la cultura con la 15ª edición del Concurso Nacional de Pintura, un certamen de referencia incluido en los Premios Ciudad de Baena. La convocatoria, con tres categorías (nacional, local y escolar) está abierta a participantes de cualquier edad y admite la posibilidad de presentar hasta dos obras originales por autor.
Las obras pueden entregarse en el centro hasta el 20 de febrero, en varios horarios, tanto presencialmente, como por agencia de transporte siguiendo los requisitos marcados.
El concurso de pintura ofrece tres premios: 3.000 euros en categoría nacional, 700 en la local y 100 en material escolar para la categoría infantil juvenil. Además, las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio artístico del instituto, reforzando su compromiso con la difusión del arte contemporáneo.
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- Así es el hotel de Córdoba elegido por National Geographic como uno de los mejores establecimientos con historia