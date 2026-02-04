Abierto el Concurso de Pintura del IES Luis Carrillo de Sotomayor.

El IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena vuelve a impulsar la cultura con la 15ª edición del Concurso Nacional de Pintura, un certamen de referencia incluido en los Premios Ciudad de Baena. La convocatoria, con tres categorías (nacional, local y escolar) está abierta a participantes de cualquier edad y admite la posibilidad de presentar hasta dos obras originales por autor.

Las obras pueden entregarse en el centro hasta el 20 de febrero, en varios horarios, tanto presencialmente, como por agencia de transporte siguiendo los requisitos marcados.

El concurso de pintura ofrece tres premios: 3.000 euros en categoría nacional, 700 en la local y 100 en material escolar para la categoría infantil juvenil. Además, las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio artístico del instituto, reforzando su compromiso con la difusión del arte contemporáneo.