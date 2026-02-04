Educación
Abiertas bolsas de trabajo de Música y Artes Escénicas
El 15 de mayo se publicarán las listas de admitidos y no admitidos en las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales y profesionales
La Consejería de Desarrollo Educativo y FP mantiene abierto desde el 29 de enero el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de 14 especialidades del cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas. El plazo permanecerá operativo diez días hábiles desde esa fecha, tras lo cual no se admitirán solicitudes ni méritos adicionales. La experiencia docente contará un máximo de 3 puntos; la formación académica, hasta 7; y hasta 3 los méritos artísticos
Por otro lado, según el calendario oficial de la Junta, el 15 de mayo se publicarán las listas de admitidos y no admitidos en las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza para el próximo curso 2026-2027, y el 15 de junio saldrán las adjudicaciones de primer curso.
