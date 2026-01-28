Ustea presenta su calendario coeducativo dedicado a mujeres

Ustea ha presentado su calendario coeducativo de 2026 denominado ‘Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo’, que este año está dedicado a las mujeres activistas, reuniendo a 40 referentes ilustradas que defienden los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, la paz, el medio ambiente y los derechos de las mujeres.

El almanaque va acompañado de una propuesta didáctica con más de 70 actividades, dirigida a todas las etapas educativas, desde Infantil hasta personas adultas, con el objetivo de incorporar la coeducación y el feminismo de manera transversal en las aulas y en los espacios educativos y sociales. En este sentido, Ustea ha subrayado que este material «pretende visibilizar el papel de las mujeres activistas en distintos ámbitos y contextos históricos, ofreciendo referentes femeninos que tradicionalmente han sido silenciados en los currículos educativos».

Noticias relacionadas

Según el sindicato, ‘Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo’ se consolida como una herramienta pedagógica de referencia en los centros educativos andaluces. La edición de 2026 recorre, a lo largo de los meses, distintos ámbitos del activismo femenino, como las pioneras del pensamiento feminista, la defensa del medio ambiente, los derechos humanos, la educación, el pacifismo, los derechos laborales, el periodismo o el activismo en redes sociales. Así, incorporan figuras como Ángela Davis, Vandana Shiva, Rigoberta Menchú, Simone de Beauvoir, Wangari Maathai, Clara Campoamor, Nadia Murad o Rosa María Calaf, entre otras. A ello se unen los recursos de tipo práctico.