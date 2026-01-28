El sorteo de plazas escolares del próximo curso será el 14 de mayo.

El próximo 14 de mayo se celebrará el sorteo público en los centros públicos y privados concertados donde la demanda de plazas sea superior a la oferta en enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato. El 25 de mayo se publicará la adjudicación de plazas escolar al alumnado que no ha sido admitido en el centro elegido como prioritario y el 26 de mayo comenzará el plazo para la presentación de recursos y reclamaciones.

Así queda fijado en la resolución de la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. En ella, se establece que los centros tiene de plazo hasta el 20 de abril para publicar la relación de solicitantes de plazas y la puntuación obtenida.

El 21 de abril comenzará el trámite de audiencia. Tras el sorteo el 14 de mayo en el caso de que haya que desempatar porque exista más demanda de plazas que oferta, el 25 de mayo se publicará la adjudicación de plaza al alumnado no admitido en el centro de la primera opción y al día siguiente, arranca el plazo para la presentación de recursos.

En relación con el próximo curso, la Junta de Andalucía ha destacado que persigue bajar la ratio escolar por debajo de lo que exige el Gobierno de España y fija en una norma que el máximo sea de 22 alumnos por clase en Infantil y Primaria. La orden que permite reducir la ratio escolar en Andalucía a partir del próximo curso ha entrado ya en vigor y en virtud a ella, la Dirección General de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con competencias en la planificación educativa fijará con una resolución «anual» previa al inicio del procedimiento de admisión el número de alumnos por unidad escolar.