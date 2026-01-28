Una maestra cordobesa aporta forma literaria a un sueño adolescente

La maestra cordobesa Sheila Escribano Gutiérrez ha iniciado su incursión en el mundo literario con ‘Cartas de un amor’, una obra nacida de la adolescencia y convertida hoy en una publicación con recorrido educativo y social. El libro empezó a escribirse cuando la autora tenía apenas 16 años y vio finalmente la luz en 2022, tras vencer los miedos iniciales a publicar. «Mi objetivo no era vender miles de ejemplares; me bastaba con verlo convertido en un libro real», reconoce la autora.

Ambientada en una época pasada, la novela narra la historia de una joven que lucha por romper los estereotipos sociales y perseguir sus sueños, entrelazando historias de amor posibles e imposibles. El libro suma ya tres ediciones y una acogida que ha superado las expectativas de su autora, con experiencias que han reforzado su dimensión educativa.

‘Cartas de un amor’ fue el título elegido para reabrir el club de lectura de Fernán Núñez tras la pandemia, con ejemplares adquiridos por el ayuntamiento para sus usuarios. Además, se convirtió en lectura voluntaria en 4º de ESO del IES Lope de Vega de Fuente Obejuna, acercando la novela a las aulas. Su repercusión traspasó fronteras con una entrevista virtual desde Guinea Ecuatorial con motivo del Día del Libro y una destacada presencia en el escaparate de la histórica Librería Luque de Córdoba.

La autora guarda un recuerdo especial de su paso por el CEPR Federico García Lorca de Fuente Palmera, donde el alumnado de 6º de Primaria le realizó una entrevista radiofónica emitida el 8M. «Fue una de las experiencias más bonitas y emocionantes», afirma. Para Escribano, la novela es una invitación a creer en los sueños: «Si Caroline puede luchar por los suyos, cualquiera puede hacerlo», destaca.