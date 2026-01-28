Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte por estrangulamientoIndraEdificio BershkaLluvia y vientoIncidenciasAccidente de AdamuzAltaFestival de la GuitarraParo
instagramlinkedin

CEP de Córdoba

Un curso refuerza el lenguaje oral en Educación Infantil

Profesora de infantil en un aula, en una imagen de archivo.

Profesora de infantil en un aula, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

V. R. H.

Córdoba

El CEP de Córdoba impulsa en la primera quincena de febrero un curso centrado en el desarrollo y estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil (EI), competencia clave para el posterior aprendizaje lectoescritor. La actividad propone una revisión de las principales corrientes de investigación en este ámbito, trasladando sus aportaciones a situaciones prácticas de aula. El curso centra la atención en la conciencia fonológica y su influencia directa en el proceso lector, así como en el uso de materiales innovadores y motivadores para la aproximación temprana a la lectura. Además, aborda la importancia de la sistematicidad y la necesidad de realizar intervenciones ling̈üísticas desde edad temprana. Entre sus objetivos destaca la prevención de dificultades lectoescritoras y la detección precoz de posibles alteraciones o problemas de aprendizaje, dotando al profesorado de EI de estrategias eficaces.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents