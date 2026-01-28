Un curso refuerza el lenguaje oral en Educación Infantil

El CEP de Córdoba impulsa en la primera quincena de febrero un curso centrado en el desarrollo y estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil (EI), competencia clave para el posterior aprendizaje lectoescritor. La actividad propone una revisión de las principales corrientes de investigación en este ámbito, trasladando sus aportaciones a situaciones prácticas de aula. El curso centra la atención en la conciencia fonológica y su influencia directa en el proceso lector, así como en el uso de materiales innovadores y motivadores para la aproximación temprana a la lectura. Además, aborda la importancia de la sistematicidad y la necesidad de realizar intervenciones ling̈üísticas desde edad temprana. Entre sus objetivos destaca la prevención de dificultades lectoescritoras y la detección precoz de posibles alteraciones o problemas de aprendizaje, dotando al profesorado de EI de estrategias eficaces.