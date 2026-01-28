Entrevista | José Antonio Fuentes Mesa Premio Extraordinario en Matemáticas por la Universidad de Granada
«La constancia pesa más que el talento a la hora de estudiar»
Víctor Recuerda
-El curso pasado acabó el grado de Matemáticas en la Universidad de Granada y recibió el Premio Extraordinario de esta titulación, tras haber obtenido 36 matrículas de honor. Más allá de las cifras, ¿cómo se definiría como estudiante?
-Me defino como uno más. Al final no hay secreto: sentarme, estudiar mucho y ser constante. No creo que haya hecho nada extraordinario, simplemente trabajar a diario.
-Y como joven, ¿cómo se ve ligado a su vocación académica?
-Simplemente me gustan las matemáticas. Empecé a estudiarlas y me fui metiendo cada vez más, hasta que acabé haciendo camino.
-¿Cuándo sintió que las matemáticas podían ser algo más que una asignatura?
-Fue progresivo. Empecé y seguí un poco la madriguera del conejo. Antes de entrar en la universidad ya tenía claro que quería estudiar matemáticas.
-¿Alguna influencia decisiva?
-No. Mario, mi profesor de Estadística en el instituto, influyó en que eligiera Granada, aunque la idea de estudiar matemáticas ya la tenía clara desde antes.
-¿Y por qué Granada?
-Por referencias de ese docente y su mujer, que habían estudiado allí. Yo pensaba irme a Málaga, pero les hice caso. La experiencia fue excelente y me encantó la carrera.
-¿Qué destacaría como lo mejor y lo peor del grado?
-Lo mejor, que estudiaba lo que quería. Me gustaba y lo he pasado genial aprendiendo. Nunca lo viví como una obligación. Lo peor, tener que estudiar algunas asignaturas que no me interesaban tanto.
-¿Cómo era su rutina de estudio durante la carrera?
-Tenía unas cuatro horas de clase por la mañana y por la tarde estudiaba entre tres y cuatro horas más. Descansaba un rato y seguía. Para estudiar me gusta sentarme solo, con papel y bolígrafo.
-¿Planificaba el estudio?
-Intentaba planificar, pero no siempre se puede. A veces te pasas hora y media con un problema sin avanzar y tienes que cambiarlo todo sobre la marcha.
-¿Y cómo usaba los recursos que le facilitaban en clase?
-Primero, me estudiaba muy bien los apuntes del profesor. Cuando eso ya lo dominaba, iba a los libros recomendados y hacía los problemas difíciles. La idea era ir siempre un paso más allá de lo visto en clase.
-¿Dónde encontraba la motivación en momentos de cansancio?
-Si la asignatura me gustaba, la curiosidad era suficiente. Si no, pensaba en que la nota era muy importante para conseguir becas. Sabía que para dedicarme a esto necesitaba un buen expediente y eso me empujaba a seguir.
-Desde su experiencia, ¿cuál es el peor enemigo de los estudios hoy?
-El móvil. Te distraes y pierdes mucho tiempo sin darte cuenta.
-¿Talento o constancia?
-La constancia. Yo no me considero brillante ni muy talentoso.
-¿Qué diferencias ve entre el instituto y la universidad?
-En la universidad vas más a tu aire. Si quieres aprender más, tienes que buscarte la vida. En el instituto el temario está muy cerrado y no hace falta ir más allá.
-¿Cree que el instituto prepara bien para la universidad?
-No del todo. En primero de facultad muchos compañeros, con notas altísimas, suspendieron el primer examen. El salto es duro.
-¿Ha suspendido alguna vez?
-En la carrera no. Antes, de pequeño, algún examen suelto.
-¿Está reñido estudiar a este nivel con la vida social?
-No creo, yo estudiaba por la tarde y los fines de semana cortaba a las seis para salir con amigos.
-¿Qué papel han tenido las becas en su trayectoria?
-Fundamental. Sin ellas no habría podido estudiar ni estar ahora en Madrid haciendo el máster.
-¿Cómo imagina su futuro?
-Me gustaría seguir en investigación, en un centro como el Icmat o en la universidad, combinando investigación y docencia.
-¿Qué consejo daría a los estudiantes de instituto?
-Que empiecen pronto y que, si tienen claro lo que quieren, vayan a por ello sin miedo. Con ganas y tiempo, se puede estudiar lo que quieras, aprender y disfrutar.
