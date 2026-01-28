El colegio Séneca celebra su séptima carrera escolar solidaria el domingo

El Colegio Séneca de Córdoba capital se prepara para vivir este domingo 1 de febrero, a partir de las 9.30 horas, una carrera solidaria que convierte el deporte en un impulso colectivo capaz de mover corazones y transformar realidades. Cada zancada es una semilla de cambio y las distintas categorías —de modalidad ‘baby’ a los 5 y 10 kilómetros— reunirán a familias enteras en una cita donde el esfuerzo compartido se convierte en aprendizaje.

La prueba vuelve a poner el foco en quienes más lo necesitan: la asociación San Rafael de Alzhéimer y otras Demencias de Córdoba, que acompaña a personas con demencia y a sus cuidadores con un enfoque terapéutico y humano; Autismo Córdoba, referente provincial en apoyos especializados para personas con TEA a lo largo de todo su ciclo vital, y Cometas de Papel, un proyecto que trabaja para regalar a niños y niñas en situación vulnerable una infancia más segura y feliz.

Cada entidad representa una forma distinta de cuidar y la carrera se convierte así en un camino que impulsa el avance de todas ellas. A esta aportación se suma un gesto sencillo y poderoso: entregar un kilo de alimentos al inscribirse, destinado a Cáritas de la parroquia de Fátima, reforzando aún más el vínculo con el barrio y recordando que la solidaridad también se pesa en pequeños actos cotidianos. La organización anima a todas las familias, vecinos y amantes del deporte a inscribirse y sumar su energía a esta iniciativa que une deporte, educación y solidaridad en un mismo horizonte.

La inscripción se puede realizar en páginas web, como la de masatletismo.