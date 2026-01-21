Reconocimientos educativos
Tres centros cordobeses brillan por su fomento de la cultura de la paz
Los premios andaluces a favor de la convivencia escolar distinguen los proyectos del Virgen de las Cruces de El Guijo, Mediterráneo de Córdoba y los de la residencia escolar La Aduana
VÍCTOR RH
Tres centros educativos de la provincia de Córdoba han sido reconocidos en los últimos cursos por su labor ejemplar en la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar, unos premios con los que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP distingue cada año las mejores prácticas en Andalucía. La serie de galardones sitúa a Córdoba como referente en iniciativas que fortalecen la cohesión social desde las aulas, con proyectos variados, creativos y profundamente ligados a su entorno.
El recorrido de reconocimientos comienza con el CEIP Virgen de las Cruces, de El Guijo, que obtuvo el primer premio correspondiente al curso 2021/2022. El jurado destacó la transformación integral del centro hacia un modelo educativo abierto, innovador y conectado con su municipio.
El colegio ha logrado hacer de la interacción social un eje de aprendizaje, gracias a un claustro implicado y a la coordinación de numerosos planes y programas que han convertido al centro en un espacio dinámico, flexible y colaborativo. Su proyecto demuestra cómo la vinculación con el entorno y el trabajo en equipo pueden generar una convivencia sólida y una comunidad escolar cohesionada.
El siguiente reconocimiento recae en la residencia escolar La Aduana, ubicada en Córdoba capital, distinguida con el primer premio en la edición del curso 2022/2023. Este centro, uno de los 36 de su naturaleza en Andalucía, cumple una función social decisiva al actuar en régimen de «familia sustitutoria». Atiende a jóvenes en situaciones de deprivación social o económica y garantiza su acceso a estudios no disponibles en su lugar de origen.
La implementación de un nuevo Plan de Convivencia ha sido clave para reducir por completo las conductas muy graves, combinando medidas preventivas y de intervención directa. Su trabajo en igualdad de oportunidades y equidad educativa subraya la importancia de estos espacios como entornos seguros, estructurados y emocionalmente estables para el alumnado de este centro.
Un mar de emociones
El último de los reconocimientos corresponde al CEIP Mediterráneo, distinguido con el segundo premio en 2024/2025 por su proyecto unificado para promover la convivencia. Durante los últimos tres cursos, el centro ha articulado todos sus planes, programas y efemérides desde un enfoque común que integra paz e igualdad en todas las actividades.
Bajo el lema «Un mar de emociones», el colegio ha reforzado la participación del alumnado y las familias, favoreciendo la resolución pacífica de conflictos mediante propuestas creativas: diarios emocionales, palabras positivas, responsabilidad afectiva, un canal de ‘podcast’ (El Melonar) y materiales visuales elaborados con herramientas digitales. Además, acciones como la mediación, los patios inclusivos o el «botiquín emocional» consolidan un entorno donde el respeto, la tolerancia y la inclusión se viven a diario.
Estos premios, junto a la red andaluza Escuela: Espacio de Paz, demuestran cómo la convivencia positiva se construye con proyectos que implican a alumnado, profesorado y familias. Córdoba reafirma así su papel en la promoción activa de una cultura de paz que trasciende las aulas para transformarse en ciudadanía co mprometida y plural.
