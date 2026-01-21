Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Día tres de la tragediaEn directo | Accidente de trenesReyes de EspañaInvestigaciónEl héroe de AdamuzLa jueza del casoRescate de los trenesFamiliaresPsicólogosMultimedia | Así fue el accidente
instagramlinkedin

Educación

‘Show’ de talentos en el IES Ángel Saavedra

El evento buscaba poner en valor las habilidades artísticas del estudiantado y fomentar la participación cultural dentro del centro

Participantes en el 'show' de talentos del IES Ángel de Saavedra.

Participantes en el 'show' de talentos del IES Ángel de Saavedra. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El IES Ángel de Saavedra de Córdoba ha celebrado un ‘show’ de talentos en el que alumnado de distintos cursos ha presentado actuaciones de música, danza, interpretación y creatividad escénica. El evento buscaba poner en valor las habilidades artísticas del estudiantado y fomentar la participación cultural dentro del centro.

La actividad tuvo lugar en el salón de actos del instituto y en la misma participaron todos los estudiantes de las diferentes formaciones profesionales, con números preparados durante varias semanas, como parte de un proyecto interno del centro.

El equipo docente del IES Ángel Saavadra considera que la iniciativa ha sido una oportunidad para mostrar el trabajo del alumnado y reforzar el sentido de comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents