‘Show’ de talentos en el IES Ángel Saavedra

El IES Ángel de Saavedra de Córdoba ha celebrado un ‘show’ de talentos en el que alumnado de distintos cursos ha presentado actuaciones de música, danza, interpretación y creatividad escénica. El evento buscaba poner en valor las habilidades artísticas del estudiantado y fomentar la participación cultural dentro del centro.

La actividad tuvo lugar en el salón de actos del instituto y en la misma participaron todos los estudiantes de las diferentes formaciones profesionales, con números preparados durante varias semanas, como parte de un proyecto interno del centro.

El equipo docente del IES Ángel Saavadra considera que la iniciativa ha sido una oportunidad para mostrar el trabajo del alumnado y reforzar el sentido de comunidad.