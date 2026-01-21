Celebración del aprendizaje
El IES Sácilis involucra a todo el centro en sus proyectos educativos
El alumnado de la ESO desarrolla acciones de enseñanza basadas en el método ABP
V. R.
El IES Sácilis de Pedro Abad realiza cada trimestre la denominada ‘Celebración del Aprendizaje’, una acción educativa propia del aprendizaje basado en proyectos ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos, en la que el alumnado presenta y expone a los familiares y vecinos de la localidad perabeña lo aprendido durante los proyectos una vez cada trimestre educativo.
En concreto, en el primer trimestre del presente curso 2025-2026, los cuatro cursos de la ESO han trabajado simultáneamente proyectos integrados que conectan conocimientos y creatividad. En 4º de la ESO, ‘El secreto de la libertad’ explora el Romanticismo desde las asignaturas de lengua, francés, historia y expresión artística, con rincones temáticos, autores de la época, composiciones literarias y musicales y una muestra final teatral. En 3º, el proyecto ‘Ciencias sobre ruedas’ une educación física, matemáticas, biología y física para diseñar rutas ciclistas saludables, medir distancias y velocidades y culminar en una salida real donde el alumnado ejerció como guía, directores del plan, etc.
En 2º, ‘Tú eres Qurtuba’ acerca el legado andalusí desde inglés, música y geografía e historia, destacando la convivencia cultural y su impacto filosófico, artístico y social. En 1º de la ESO el plan ‘Física-mente’ conecta las materias de matemáticas, orientación y educación física para hacer un tríptico con hábitos saludables y análisis estadísticos sobre bienestar físico y emocional.
Aprendizaje Basado en Proyectos
Este centro apostó hace más de cinco años por incluir el ABP como una de las metodologías para la mejora del aprendizaje de todo su alumnado. De este modo, varias materias coordinan sus currículum y actividades para conseguir un producto final que englobe los conocimientos de todas las disciplinas académicas participantes.
El profesorado de diferentes materias y asignaturas se coordina para trabajar colaborativamente y aúna esfuerzos durante cinco semanas para desarrollar los proyectos conjuntamente con el alumnado.
Mediante un currículum propio, interdisciplinar, el alumnado de este centro puede aprender de manera más global y significativa, aplicando los conocimientos adquiridos para lograr la elaboración del producto final.
El IES Sácilis, aprovechando su condición de comunidad de aprendizaje, invita a los familiares a visitar el centro para que conozcan de primera mano y contado por sus protagonistas, todos los pormenores del desarrollo de los proyectos: tarea cero, hilos conductores, ‘portfolios’, producto final, etc. Se trata de una actividad que aporta un alto valor educativo y competencial a todos los estudiantes participantes.
