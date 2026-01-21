Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Fidiciencia’

Estudiantes de Bachillerato, en un proyecto de investigación del Imibic

Alumnos de los centros Zalima e IES Fidiana participan por segundo año consecutivo en la iniciativa

Dos alumnas participantes en el proyecto de investigación.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Alumnado de Bachillerato de Ciencias del centro Zalima y del IES Fidiana, ambos centros de Córdoba, participan, por segundo año consecutivo, en un proyecto de investigación en el Imibic. Todo se enmarca dentro del proyecto ‘Fidiciencia’, una iniciativa organizada por el IES Fidiana, en el marco del proyecto de innovación educativa y desarrollo curricular, financiado por la Consejería de Educación.

Tras la primera sesión introductoria en el laboratorio, Julia López y Salma Escobar (Zalima), sienten la pasión con la que viven y trabajan los investigadores del Imibic. Destacan «lo importante que es la investigación para que la sociedad evolucione»; y resumen el proyecto: «Trata sobre problemas metabólicos, como la obesidad, que pueden desembocar en enfermedades hepáticas».

En sus jornadas, visitan el grupo de investigación GC-11, quienes introdujeron la enfermedad hepática asociada con la obesidad, los objetivos, la metodología, las técnicas usadas, y han vivido su primera toma de contacto con el instrumental y las técnicas que se aplican.

Acto seguido, retoman la investigación en el Imibic, como parte de las cuatro sesiones previstas. Van a manejar el microscopio de florescencia y aplicar técnicas de 2D y 3D, entre otros materiales y técnicas al alcance de investigadores de primer orden.

